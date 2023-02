Fórmulas para seguir adelante

El pasado domingo estuve en el BEC. Asistí a la presentación de las candidaturas del EAJ-PNV para las elecciones de mayo. Era un acto nacional y allí estaban todos los candidatos a alcaldes, concejales, diputados generales y miembros de las Juntas bajo un lema que concentraba la oferta del día en Aurrera egiteko! ('para seguir adelante').

No es la primera vez que el PNV pone en circulación este mensaje. Es gráfico. Estas dos palabras vienen a decir que si estás satisfecho con lo que se ha hecho y con lo que hay, no lo cambies y sigue apostando por el modelo. En un tiempo se utilizó el “Esto marcha” y anteriormente “Todo un Gobierno para todo un pueblo”, a pesar que nunca una elección se hace para elegir ningún Ejecutivo sino todas son para el legislativos que siempre queda aplastado y silenciado por la evidencia de la elección en segunda instancia por los presidentes, alcaldes y diputados Generales. Ocurrió lo mismo el domingo, ya que todo se centró en los ejecutivos.

La sala del tercer piso estaba llena hasta los topes, dato que me llamó la atención. La afluencia multitudinaria en un domingo soleado y con muchas ofertas de ocio de todo tipo me sorprendió y saqué la conclusión de que, independientemente de la movilización interna, las importantes citas electorales interesan, preocupan y hará bien el PNV en seguir movilizando a su base para superar la pregunta hamletiana de sus votantes no militantes. Es la cuestión clásica de que si el PNV va a ganar, como dicen las encuestas, ¿para qué ir a votar?.

El formato del acto fue vivo, haciéndose preguntas a candidatos a alcaldes de los cuatro territorios, hombres y mujeres, mucha gente joven y alguna veterana, donde hablaban de lo hecho y lo por hacer. Hablaban de cosas concretas. Y es que de eso se trata. Nadie vota por agradecimiento sino por la satisfacción de una dedicación y por las ilusiones, proyectos y mirada al horizonte que se hagan con credibilidad. No hubo pues alusiones a otros partidos, saliendo el acto reflejado en ETB, aunque demediado por minúsculos actos de otros partidos, puestos a continuación, cuya sola argumentación era pintar a un PNV de forma absolutamente distorsionada.

Entiendo que ese tipo de campaña alivia tensiones internas, pero en el caso del PSE-EE, parecen equivocadas. Si tu socio es tan malo, ¿por qué sigues con él y porque a partir de mayo vas a seguir pactando con él? ¿No sería mejor para Eneko Andueza y Denis Itxaso vender el éxito de una gestión y de una fórmula y exhibir ante terceros la bondad de la apuesta gubernamental y de lo hecho, aunque nadie vote por agradecimiento?.

Sinceramente el jelkidismo presencia perplejo esta acritud tan impostada cuando en todo caso su adversario no es el PNV sino fundamentalmente un PP fronterizo. Y pronto vendrán las propuestas de arrumacos políticos entre una izquierda nominal que de momento está con el discurso paradisíaco de la “unión de las izquierdas”, algo muy poco creíble ya que, de seguir las cosas como están, no se compadecen con la realidad. Si Sánchez en sus legislativas quiere seguir siendo presidente del Gobierno y, si a trancas y barrancas les dan los votos, sabe que ha de contar con un PNV que ha sido más leal a los acuerdos con el PSOE que el Ejecutivo madrileño con el PNV. Es algo que no termino de entender como petición de voto.

Como tampoco entiendo a una EH Bildu que va por la vida repartiendo carnés de democracia, apelando a las vías diplomáticas para solucionar la invasión rusa en Ucrania, poniéndose en carnaval caretas que encubren el rostro verdadero y que el secretario general de Sortu acuda en Cuba a una reunión de “partidos revolucionarios” en el paraíso de la dictadura de un proletariado que lleva sesenta años sojuzgado a su pueblo. Si el cubano es el modelo ideológico de Sortu, ese debería ser uno de los ejes de campaña para saber todos a qué atenernos. En un momento pareció que el nuevo pragmatismo que algunos pretenden vendernos iba por apostar por los parques eólicos y ya hemos visto cuánto ha durado la oferta. Mientras, internamente, sus juventudes apuestan por conformar un “partido comunista” y así lo expresan con todo lo que de libertad y respeto a los derechos humanos significa esta fórmula bien representada por la Z con la que ilustran sus actos.

En el caso de Podemos, magra es su oferta, al no ser ni carne ni pescado. Las encuestas nos dicen que su votante desengañado buscará nuevos caladeros y ante la ausencia de Sumar en estas elecciones municipales y forales, poco pueden hacer en su beneficio. Y, en el PP, mientras siga Carlos Iturgaiz al frente de la oferta diciendo lo primero que se le ocurre, fundamentalmente contra el PNV, su propio electorado buscará votar por una opción seria y continuista.

Ojalá las campañas electorales sirvieran para hablar de lo que es preciso hablar. De lo hecho y de lo por hacer. De fiscalidad, de transferencias congeladas, de solidaridad, de fortaleza de un país y del derecho a decidir que se acaba de llevar en Escocia a su primera ministra. Intuyo que no será así y que primará el brochazo grueso, la descalificación, y el esconder las cartas y programas y, ante eso y para seguir adelante, está claro que el PNV no lo tiene difícil si no se duerme en los laureles que exhalan un perfume adormecedor. Y no es conformismo, es la realidad, señora baronesa.