¿Por qué Alberto Núñez Feijóo puede ganar las elecciones generales del próximo 23J? Porque es como el español medio. Un ignorante. Como usted. Como yo. Todos somos unos ignorantes. Lo que pasa es que ignoramos distintas cosas. Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, ignora todo acerca de George Orwell y yo no tengo el más mínimo conocimiento de cómo hacerse amigo de un narcotraficante ni de cómo reírle las gracias a Manuel Fraga Iribarne, ministro franquista, para lograr un cargo en la Xunta de Galicia.

Alberto Núñez Feijóo es la réplica masculina de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso es la Belén Esteban de la política nacional. Personas muy populares poco propensas a hacerse con una cultura porque la cultura, según el canon de nuestra época, no vende, entristece, debilita, no proporciona sexo ni dinero, te arrincona en el húmedo pupitre de la húmeda biblioteca de tu húmedo pueblo, la ansían, dicen, mucho más los homosexuales que los hombres de verdad, los que se tatúan la cabra de la Legión en el pecho y tiene a tus católicos padres de los nervios porque estudiando Historia de los Templarios nunca llegarás a nada.

Lo propio de nuestra época es el trazo grueso. El disparate. La mentira. El exabrupto. Lo propio es el 'Que te vote Txapote' porque en ese lema se encierra toda la sabiduría que nos han revelado las muchas personas que ocupan puestos relevantes en algunas instituciones públicas; puestos como presidencias autonómicas, consejerías de cultura, presidencias parlamentarias, ... Lo propio es la simpleza porque en la simpleza está todo lo que consumimos a diario, series, canciones, películas, noticias, cuando ni nuestro cerebro ni nuestra voluntad dan para más. No nos gustan las personas que sobresalen. Nos gusta enterrarlos. Con mucha misa concelebrada. Eso sí. Con mucho discurso florido.

“En España se nos da muy bien enterrar” dijo el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cuando el Parlamento le homenajeó tras dimitir de todos sus cargos políticos. Cierto. Esto es así porque en España lo que no perdonamos de ninguna de las maneras es la belleza física del prójimo, el trabajo bien hecho, la vocación desarrollada con paciencia, tenacidad, brillantez y esfuerzo. Por eso enterramos tan bien a los hombres y las mujeres que han destacado en algún campo profesional, porque ya no pueden recordarnos, con su presencia viva, lo limitada y mediocre que suele ser no sólo nuestra persona sino también nuestra existencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, no es como el español medio. Es alto. Guapo. Habla inglés. Por lo tanto es envidiable. Odiable. Alberto Núñez Feijoo no es alto. No es guapo. No habla inglés. Es como el español medio. Por eso puede ser el ganador de las próximas elecciones generales.