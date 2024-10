Sorleku: de parque para niños y niñas a parking para coches

Tras preguntar al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE por qué no se ejecutaba ya el parque de Sorleku en Marrutxipi (Intxaurrondo), el concejal delegado Juantxo Marrero, ha informado de que no se va a hacer porque el Gobierno ha decidido que ahí se va a hacer un parking disuasorio. Desconcertante noticia después de todo el recorrido del proyecto del parque.

Hagamos memoria. En 2017, el Gobierno de PNV y PSE-EE con Goia también como alcalde, anuncia el inicio de un proceso participativo para diseñar un parque en el solar contiguo a las cocheras de Dbus, conocido como Sorleku.

Proceso que se lleva adelante con la participación de más de 300 niños y niñas de los colegios de la zona, personas mayores y asociaciones del barrio. En 2021, el mismo Gobierno decide volver a hacer un segundo proceso participativo para rediseñar el parque.

El presupuesto de 2023 incluye una partida de 300.000 euros para la ejecución del parque de Sorleku que se suma a la partida incluida en los presupuestos del Distrito Este. Sin embargo, el Gobierno reduce esa partida a 66.000 € para financiar “otras necesidades”, con lo que en 2023 ya no había presupuesto para Sorleku.

En 2024 el presupuesto para el proyecto sigue siendo testimonial, si bien en marzo, tras la liquidación definitiva del Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFFIM) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el ayuntamiento recibe 1,1 millones de euros adicionales y decide volver a consigar los trescientos mil euros necesarios para Sorleku.

Sin embargo, la noticia de que el parque no se hará ha sido una desagradable sorpresa: en Sorleku no habrá un parque para los niños y niñas del barrio porque el Gobierno de PNV y PSE-EE han decidido que ahí se va a hacer un parking disuasorio para coches.

Medidas como esta evidencian que para PNV y PSE-EE la participación es un mero pasatiempo, que la gobernanza colaborativa es tan solo una línea en sus programas electorales, pero que a la hora de la verdad, pesan más otros intereses. La desafección de la ciudadanía de la política se produce cuando después de dos procesos participativos, se decide no hacer absolutamente nada de lo planteado por ella. Peor aún, hacer algo diametralmente opuesto: en lugar de parque, parking. Además, ¿cuántas reuniones ha hecho el Gobierno para comunicar a quienes participaron de los dos procesos su decisión final?

Seguir haciendo infraestructuras para los coches provocará su aumento, como ya está más que demostrado. El Gobierno municipal está pensando en facilitar el acceso en coche a casi el centro de la ciudad, ya que Sorleku está a muy pocos minutos a pie del nuevo Basque Cullinary Center de Manteo, de la playa de la Zurriola o de la Parte Vieja.

Tampoco parece que el Gobierno municipal haya pensado que Intxaurrondo ya sufre importantes niveles de tráfico, más aún tras la apertura del acceso a la GI-20 en Marrutxipi, y que ese parking los agudizará, con las consecuencias que ello tiene en la salud de las personas. Recordamos que los y las vecinas el barrio tienen una esperanza de vida varios años menor que quienes viven en el centro o en otros barrios de la ciudad.

El Gobierno municipal sigue gobernando como si estuviéramos en el siglo XX. Pero no lo estamos. En el siglo XXI hay tener en cuenta que el territorio y el espacio público no puede seguir destinándose mayoritariamente a infraestructuras para seguir usando el vehículo privado. En el siglo XXI necesitamos más espacios para el encuentro y para compartir la vida y los cuidados En el siglo XXI la participación no puede ser un mero trámite administrativo que cumplir.

Convertir Sorleku en un parking disuasorio es una barbaridad se mire por donde se mire. No es sostenible ni medioambiental ni socialmente y deja bien claro cuáles son las prioridades y el modelo de ciudad que defiende y que construye el Gobierno municipal de PNV y PSE-EE.