He visto Traidores, película documental sobre ETA y sobre la trayectoria de algunos de quienes, tras formar parte de la banda en sus inicios, decidieron abandonarla y oponerse activamente a ella, con hechos además de con palabras. Esos algunos traidores son Jon Juaristi, Ander Landáburu, Teo Uriarte, Iñaki Viar, Javier Elorrieta y Mikel Azurmendi, con algunos de los cuales he tenido la suerte de compartir lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia. Pasaron de formar parte de ETA a ser miembros destacados de la resistencia democrática que se enfrentó a la banda. Pasaron de luchar contra la dictadura de Franco a luchar contra la dictadura de ETA. Se arrepintieron, alzaron la bandera de la libertad, se alejaron del nacionalismo étnico y racista y pasaron a defender la democracia. Con el tiempo, llegaron a ser todos ellos o sus familiares objetivo de la banda. Su participación en la extraordinaria película de Jon Viar es su penúltimo servicio a la democracia.

Al ser Jon Viar un amigo, tenía cierto miedo de que su obra no colmara mis expectativas. O de que no fuera tan buena como deseaba que fuera. Y eso a pesar de que conozco su trayectoria, sus principios y sus ideas. Y de que era imposible que me defraudara. Siendo como es y sabiendo lo que piensa de toda esta historia, lo lógico es que me fascinara. Y así ha sido. Me ha fascinado y me ha emocionado. Jon ha terminado filmando una obra maestra.

La película de Jon Viar no sirve solo para denunciar el terrorismo de ETA sino para denunciar la ideología nacionalista y el proyecto totalitario de los terroristas. Es lo que vino a hacer Basta Ya a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI cuando, además de salir a la calle a llorar y a lamentar la violencia y los atentados, denunció el proyecto nacionalista, enarboló la bandera del Estado de Derecho y defendió la legalidad vigente, es decir, la Constitución Española. No solo criticaron los medios de ETA y sus servicios auxiliares sino también sus pretensiones y sus fines: dividir a la sociedad y levantar una frontera entre conciudadanos. Como dice Iñaki Viar en la película, “supe que distintos o diferentes es el nombre elegante de la xenofobia. Lo supe muy bien y para siempre”, y por eso “traicioné, y lo digo con orgullo, y por fin empecé a pensar por mí mismo”.

Y tal planteamiento Jon Viar lo convierte en película, transformada en verdad histórica. Sin trampa ni cartón, sin medias verdades, sin eufemismos, como hablan los protagonistas a los que da voz y escucha. Con la verdad por delante y llamando a las cosas por su nombre. La violencia terminó y ETA fue derrotada, pero queda pendiente deslegitimar y derrotar su proyecto político.

Si aún fuese diputado en el Parlamento Vasco, invitaría a Jon Viar a la Comisión de Derechos Humanos para que presentase y explicase su obra. Y si fuera profesor en Euskadi o en cualquier parte de España, proyectaría Traidores a mis alumnos. Apenas soy un ciudadano comprometido que se niega a cerrar los ojos ante las injusticias. Lo mínimo que puedo hacer es escribir este artículo y animaros a verla.