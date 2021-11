Día de la Memoria: el homenaje a las víctimas que nunca ha sido unánime en Euskadi

10 de noviembre: Día de la Memoria en Euskadi. Sin embargo, un año más, la falta de unidad política en torno a quiénes son las víctimas que merecen esa memoria presidirá la jornada. Los actos serán varios. Por segundo año el Gobierno de España ha adelantado 24 horas su propio acto, impulsado desde el Memorial, que tiene su sede en Vitoria aunque ha llevado la conmemoración a Irún. Está enfocada a las personas amenazadas por ETA. En la propia jornada del miércoles el Parlamento Vasco realizará una ofrenda institucional de la que se ausentarán PP+Cs y Vox, que han convocado homenajes a las víctimas individualmente, en este último caso con presencia de José Antonio Ortega Lara, que fue secuestrado por ETA. El Gobierno vasco llevará a Donostia su acto central de la mano de su Instituto de la Memoria (Gogora). Su lema será “A todas las personas que os comprometisteis con la paz, ¡gracias!” y pondrá en valor el “compromiso cívico”. Así han sido las ediciones anteriores:

2010: Primer Día de la Memoria, en homenaje a las víctimas del terrorismo, de ETA y de otras bandas. En el Parlamento, no hubo unanimidad política. EA y Aralar entendieron que no se atendía a todas las víctimas, en alusión a las de la violencia policial. La presidenta, Arantza Quiroga, invitó a víctimas del terrorismo. “Me gustaría que EA y Aralar me miren a los ojos y me digan por qué no han estado con nosotros”, protestaron algunas de ellas. Aralar, encabezado por la hoy directora del Instituto de la Memoria en el Gobierno del PNV, Aintzane Ezenarro, se manifestó fuera de la Cámara en un acto alternativo.

2011: Arantza Quiroga encabezó un homenaje a “todas las víctimas del terrorismo” en la Cámara. Colocó junto a la escultura de homenaje ubicada en la entrada del Parlamento una corona de flores en su honor. PNV, IU, EA y Aralar criticaron esta decisión y a última hora compraron otro ornamento floral para honrar a “todas las víctimas”. El PSE-EE denunció el "triste" espectáculo de división.

2012: Tras las elecciones autonómicas y con el Gobierno y el Parlamento en funciones, la falta de consenso llevó a Quiroga a desconvocar el acto en el Parlamento. El Gobierno de Patxi López sí mantuvo el suyo e introdujo el recuerdo a las víctimas de “estructuras del Estado que tardaron demasiado en hacer el necesario tránsito hacia la democracia”, aunque “sin equiparaciones” con los asesinados a manos de ETA y con exigencia de condena del terrorismo para EH Bildu.

2013: El Parlamento sumó a PNV, PSE-EE y, por primera vez, a EH Bildu, representado por su portavoz, Laura Mintegi, y otros miembros de la coalición. PP y UPyD ya se desmarcaron con rotundidad al entender que se desnaturalizaba el recuerdo a las víctimas del terrorismo al sumar a los asesinados por “abusos policiales”.

2014: El Parlamento, ante las discrepancias en torno al objeto del Día de la Memoria, optó por un acto silencioso en recuerdo a las víctimas. Ni la ausencia de mensajes concitó la unión. Sí estuvo EH Bildu, encabezado por Unai Urruzuno, pero no PP y UPyD.

2015: La presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, leyó con motivo del Día de la Memoria un fragmento del denominado “suelo ético”, que en 2012 había concitado el apoyo contra la violencia de PNV, PSE-EE, PP, Aralar e IU en su momento. Sin embargo, al acto asistieron todos los miembros de EH Bildu, encabezados por Hasier Arraiz, y no los aforados de PP, que organizó un homenaje exclusivo para las víctimas del terrorismo, y UPyD. La izquierda abertzale, en todo caso, participó también en una concentración de Etxerat contra las víctimas “no reconocidas” que habría causado la dispersión de los “presos políticos”. En paralelo, el Gobierno vasco aprovechó la jornada para inaugurar Gogora, el Instituto de la Memoria. Su proyecto estrella ha sido una exposición itinerante llamada Plaza de la Memoria y ha recorrido una veintena de localidades.

2016: Otro año más sin unanimidad política. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, encabezan el acto central del Día de la Memoria en los exteriores de la Cámara y se lee un texto propuesto por Eudel en el que se denuncia la "injusticia" del dolor sufrido por las víctimas, por "todas" las víctimas. El PP se desmarcó. Su líder, Alfonso Alonso, reclamó un "día específico" para los asesinados por el terrorismo.

2017: El Día de la Memoria, en el Parlamento, se celebró en silencio, sin lemas ni manifiestos, como en 2014. El homenaje, que tuvo lugar bajo la lluvia, incluía no sólo a las víctimas del terrorismo, sino a las de abusos policiales, lo que motivó el desmarque del PP, que llevó su acto a Getxo. Antes, en la puerta de la Cámara, EH Bildu arropó a Etxerat.

2018: El Parlamento, un año más, realizó una ofrenda floral silenciosa y sin presencia del PP por incluir en el homenaje a las víctimas policiales. El Memorial del Ministerio del Interior organizó un acto dedicado a los asesinados por ETA y otras organizaciones como el GAL y el BVE y se ausentó la izquierda abertzale. El Instituto de la Memoria (Gogora), por su parte, organizó un coloquio entre distintas víctimas en Donostia.

2019: El acto central del Parlamento se trasladó al 14 de noviembre por las elecciones generales. Fue una ofrenda floral silenciosa en memoria de todas las víctimas, las del terrorismo de ETA, las del GAL, el Batallón Vasco Español y otras organizaciones y también las de la violencia policial. Un año más, el PP se excusó por no compartir que se mezclen a éstas últimas con las del terrorismo. Por vez primera en la décima edición de esta jornada, en la Cámara se personó el Gobierno de España, representado por el delegado del Ejecutivo, Jesús Loza. Etxerat y EH Bildu también denunciaron la “dispersión de los presos políticos”. El Memorial de Víctimas también desarrolló su acto propio, al igual que el PP.

2020: El Gobierno de España, de la mano del Memorial, adelantó al 9 de noviembre su acto, centrado en la denuncia de los homenajes a los victimarios y a los ‘ongi etorri’. En el Parlamento Vasco, la novedad tras las autonómicas del verano fue la irrupción de Vox y de Ciudadanos, en este caso en coalición con el PP. PP+Cs y la ultraderecha no asistieron a la tradicional ofrenda floral en el exterior de la Cámara y convocaron conmemoraciones propias en Vitoria y Bilbao, respectivamente. En cuanto al Gobierno autonómico, llevó su acto a la sede de Gogora, en Bilbao, donde Urkullu invitó a jóvenes para que expusieran su mirada “no contaminada” sobre el pasado y la violencia. Todas las convocatorias tuvieron restricciones de aforos e impusieron el uso de mascarillas por la pandemia de COVID-19, que en aquel momento vivía días de gran incidencia.