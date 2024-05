El diputado guipuzcoano Asensio no tiene “ninguna preocupación” por la investigación de los residuos enviados a Navarra

El diputado foral de Medio Ambiente y teniente de diputada general, José Ignacio Asensio, que es también secretario general del PSE-EE en GIpuzkoa, ha asegurado este jueves en Onda Cero que no tiene “ninguna preocupación” ante la investigación abierta por el presunto envío irregular de más de 5.000 toneladas de lixiviados desde el complejo medioambiental de Zubieta a la empresa Ecofert Sansoain de Artajona (Navarra). Preguntado por el auto judicial que pospone a la entrega por parte de la Guardia Civil de un informe sobre los hechos su declaración en calidad de “investigado” -“respecto a las declaraciones de los investigados, se acordará su procedencia una vez recabado el informe de la Guardia Civil” es el textual de la resolución adelantada por este periódico-, ha dicho no tener “ninguna notificación” pero también que cuestiona la “verosimilitud” de las informaciones. “Es un poco lo que decimos de algunos medios de comunicación... No sé si es riguroso. Tengo mis dudas. Espero que algún estudiante de Derecho me lo explique”, ha afirmado sobre la noticia de elDiario.es/Euskadi.

Asensio ha manifestado también que “lleva sufriendo esta situación más de un año”. La causa la inició la Fiscalía y denunció a varias personas, incluido Asensio. Los representantes de la empresa Sader de Bizkaia, por ejemplo, llevan meses personados y perfectamente informados de todos los movimientos en el juzgado de Donostia que dirige la investigación. El dirigente socialista ha asegurado también que desconoce las acusaciones -“no sabemos cuál es el delito”- aunque el ministerio fiscal ya manifestó que indiciariamente los hechos son constitutivos de un presunto delito ambiental y de otro presunto delito de falsedad dado que los lixiviados fueron enviados con otro código diferente correspondiente a lodos.

“Resulta que me va a citar la jueza después de recibir, pero que todavía no ha recibido, un informe de la Policía Judicial, que en este caso es la Guardia Civil. Alguien me lo tendría que explicar. No sé si algún alumno de primero de Derecho me lo puede explicar, seguro que sí”, ha afirmado en la entrevista radiofónica. “Espero que si algún día hay [alguna citación], la jueza se digne en pasarme una notificación. Porque la fiscal no lo hizo”, ha protestado. La parte del PNV de la Diputación de Gipuzkoa ha verbalizado que “en tanto [Asensio] no tenga una notificación oficial, no hará más valoración” sobre esta causa.