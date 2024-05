87 segundos de pleno en el Parlamento y un Pradales escurridizo sobre cómo van las negociaciones de Gobierno vasco

Como en la enseñanza, los nuevos parlamentarios vascos prosiguen su período de adaptación hasta la investidura de Imanol Pradales como lehendakari, que llegará después de las elecciones europeas del 9 de junio, previsiblemente en la tercera semana del mes. El primer pleno ordinario de la legislatura ha durado este jueves 87 segundos, los suficientes para elegir por asentimiento a las diez personas que formarán la comisión de incompatibilidades. Después, se ha constituido también ese foro y se ha reunido durante otros pocos minutos para empezar a preparar un dictamen que estará listo el próximo jueves, el último paso previo a la elección del nuevo presidente vasco. El aliciente, en los pasillos, era conocer cómo avanzan las negociaciones, pero el lehendakari 'in pectore' se ha escabullido por dos veces de los medios y el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha despejado las preguntas sobre el asunto con un “va, va, sin prisa”.

La presidenta ha dado por inaugurada la sesión a las 10.00 horas en punto y cuando el reloj del salón de plenos no llegaba a las 10.02 ya estaba finiquitado entre sonrisas de los parlamentarios, sobre todo de los nuevos, que desconocían la celeridad de este trámite. Bakartxo Tejería ha dado lectura a las diez personas que conforman la comisión de incompatibilidades, dos de cada uno de los grandes partidos y una de Sumar y de Vox, el heterogéneo grupo mixto. Son Jon Aiartza y Josune Escota del PNV, Nerea Kortajarena y Oihana Etxebarrieta de EH Bildu, Alberto Alonso y Miren Gallástegi del PSE-EE, Muriel Larrea y Ainhoa Domaica del PP, Jon Hernández de Sumar y Amaia Martínez Grisaleña de Vox. Hacerlo con dos apellidos ha alargado un pelín la sesión. Nadie ha tomado la palabra ni puesto ninguna objeción. Para las 10.15 ya había terminado también la comisión que ha reunido a esas personas, como confirmaban los presentes.

En el pleno no ha asistido ya el lehendakari, Iñigo Urkullu. Ni los vicelehendakaris Josu Erkoreka e Iñaki Arriola. Los únicos consejeros presentes eran el de Trabajo, Empleo, Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, un socialista junto a las bancadas de EH Bildu, y la de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, que sí han obtenido acta de parlamentario. Pradales ha querido huir de la prensa a la entrada y a la salida. No está haciendo comentarios sobre lo que será su nuevo Gobierno. Ha llegado arropado por una docena de colegas del PNV y sin detenerse con los periodistas. A la salida, se ha asomado en un pasillo y ha visto de nuevo las cámaras, por lo que ha regresado a buscar un par de asesores que le escoltaran para tener una salida tranquila. A la pregunta de cómo van las negociaciones ha respondido 'Gero arte!' acelerando el paso. Los dos asesores, cumplida su misión, han regresado instantes después muy sonrientes.

Andueza del PSE-EE sí ha contestado a preguntas. En euskera y en castellano. Ha sido breve y no ha dado detalles, pero ha respondido a lo que se le ha planteado. En euskera ha manifestado que la “prioridad” de los socialistas es continuar negociando con el PNV, por lo que no considera la oferta de Pello Otxandiano, de EH Bildu, de abrir una ronda de contactos alternativa. Ya en castellano, ha añadido sobre esas reuniones con los nacionalistas: “Van, van. Sin prisa. Estas cosas hay que realizarlas bien. No es una cuestión de correr sino de hacer las cosas bien”.

Otxandiano, que se ha mostrado crítico con que PNV y PSE-EE hayan sido “excluyentes” y deseen reeditar su coalición sin ni siquiera mantener reuniones de cortesía con otras formaciones, tampoco ha querido decir nada a los medios de comunicación. Tras el breve pleno, ha mantenido una reunión con el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y con el dirigente abertzale Unai Urruzuno, que han acudido a Vitoria.