Barakaldo sortea las 78 viviendas tasadas en propiedad de la zona de Larrea destinadas a jóvenes

La sociedad urbanística Eretza ha celebrado este lunes por la mañana en el centro cívico Clara Campoamor el sorteo para optar a 78 viviendas en régimen de propiedad en la zona de Larrea. El acto público, realizado ante notario, ha designado a los adjudicatarios de estos pisos tasados, en los que han tenido prioridad los jóvenes. Según ha informado el presidente de Eretza y concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, en el plazo otorgado para presentar solicitudes se registraron 158 inscripciones de familias barakaldesas para aspirar a una de las viviendas. “Finalmente han cumplido los requisitos 150 familias y, por tanto, estas han sido las papeletas que han entrado en el sorteo”, ha explicado.

Pizarro también ha dado a conocer que la mayoría de estas solicitudes admitidas, en concreto 102, han sido de menores de 36 años. “Con esta iniciativa favoreceremos el acceso a una vivienda de muchos barakaldeses y barakaldesas, que a día de hoy tienen dificultades para comprar o alquilar. Es un problema que afecta sobre todo a los jóvenes y por eso priorizamos el acceso de este colectivo a las viviendas. Debemos facilitar que puedan emanciparse e iniciar un nuevo proyecto de vida, para lo cual es imprescindible tener un hogar”, ha relatado.

En el cupo de personas con movilidad reducida (había tres viviendas disponibles) solo ha habido una solicitud. Las familias que no han resultado adjudicatarias de una vivienda integrarán la lista de espera. Asimismo, se ha generado una segunda lista de espera con otras 25 solicitudes que han presentado la solicitud fuera de plazo o no cumplen alguno de los requisitos exigidos, pero sí pueden ser beneficiarios de una vivienda tasada. “Sobre todo son peticiones que no cumplen el requisito de llevar un año empadronado en Barakaldo”, ha apuntado Juan Antonio Pizarro.

Los 78 pisos tasados que se han sorteado hoy forman parte de una promoción de 104 viviendas junto al Grupo Mendia. El resto de los inmuebles, 26, serán de alquiler asequible. Cabe recordar que de las 78 viviendas el 40% (es decir, 31) se han reservado para los menores de 36 años. No obstante, las personas jóvenes también han optado a una vivienda del cupo general, con lo que han tenido una doble oportunidad de ser adjudicatarias.

Recuperar la zona

El edificio que albergará las viviendas de Larrea estará muy cerca del nuevo barrio de Desierto-Urban, tendrá vistas a la Ría y permitirá recuperar el entorno con una nueva plaza, zonas verdes... “Continuamos así con la transformación urbanística de Barakaldo, que lleva en marcha desde hace 25 años y está permitiendo convertir una ciudad gris en un entorno renovado y habitable”, ha valorado Juan Antonio Pizarro.

Pizarro ha recordado que en el inmueble de Larrea habrá dos portales, uno para los pisos en alquiler y otro para los que se venderán en propiedad. Este último tendrá 13 alturas y el otro 12. Todas las 26 viviendas de alquiler serán de dos habitaciones y tendrán de 62 a 65 metros cuadrados, mientras que las restantes 78 en venta (bajo la figura de vivienda tasada autonómica, antigua protección local) serán mayoritariamente —en concreto, 47— de tres habitaciones, que contarán con una superficie de 78 a 83 metros cuadrados. Todas las viviendas tienen incluida su parcela de garaje y trastero, y tendrán sistema energético eficiente y balcón.

Esta promoción será posible después del acuerdo al que llegó en abril Eretza, como propietario del 66,41% del suelo, con la entidad foral Azpiegiturak, propietario del 33,59% restante, y la sociedad cooperativa Ribera de Barakaldo como promotora. GESCO Desarrollos se encarga de la gestión de la cooperativa.