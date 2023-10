Dekoenergy, referentes en la instalación de plantas fotovoltaicas: “Da igual la dificultad: nuestra planificación nos permite lograr lo que nos propongamos”

Cuando Dekoenergy nació en 2009, sus fundadores eran muy jóvenes, pero ya entonces tenían claro que querían brindar soluciones a las necesidades de consumo que había en ese momento y que el compromiso con el cliente había de ser un pilar fundamental. “Nuestro lema es siempre decir que sí sin importar las dificultades, y esto nos sobrepone en la premisa de que satisfacemos todas las necesidades a nivel energético que nuestros clientes nos presenten”, resume Ezequiel Ibáñez, fundador y gerente. Trabajan con ilusión y por ese motivo, explican, nada se les hace pesado y cualquier complicación o nuevo reto se convierte en una aventura divertida para ellos. La empresa trabaja en lugares muy variados España, Alemania, Francia, Bélgica y América del Sur, es un referente del sector y cuenta con el reconocimiento de los clientes, que ven que está comprometida con sus necesidades y que siempre va a hacer todo lo posible por ofrecerles soluciones a nivel energético. Y todo ello, sin darle la espalda a la sostenibilidad. “Nuestras instalaciones evitan gran parte de la emisión de CO2 y reducen su huella de carbono. Aunque nuestro objetivo es alcanzar el 100% de la autosuficiencia energética de los clientes, dependiendo del consumo del cliente, a veces conseguimos abastecer el 30% de su consumo, otras veces menos y en otras hemos llegado, gracias a la acumulación y baterías, a estar cerca del 97% de autoconsumo”, subraya.

Llevan instalando plantas fotovoltaicas desde el año 2009 y son una empresa de referencia tanto en Europa como en Sudamérica. ¿Cuántas instalaciones pueden llegar a hacer en un año?

El año pasado instalamos 180 MW que son unas 336.000 placas en 120 proyectos en cinco países.

Me parece importante ver cómo empezamos como empresa. En el 2009 iniciamos con un gran amigo con la idea en la cabeza de poder establecer una solución a las necesidades de consumo que había en ese momento. Éramos los dos muy jóvenes, con apenas 18 años, y teníamos la ilusión de comernos el mundo y crecer rápido. Recuerdo que las jornadas laborales que hacíamos los dos eran de 12 horas al día de lunes a lunes y sin vacaciones por los primeros cinco años. Nada nos asustaba y lo que conseguíamos era la confianza de los clientes por la seriedad que dábamos y lo comprometidos que éramos. De no haber sido así, no hubiésemos conseguido salir adelante sin esa seriedad y compromiso. Uno de mis lemas cuando le explico a un nuevo miembro de nuestro equipo qué es Dekoenergy es que da igual la dificultad del proyecto: sabemos que nuestra planificación nos permite lograr lo que nos propongamos. Hemos llegado a hacer proyectos en zonas donde ni siquiera se llegaba con un vehículo y con muchas complejidades. Eso nos ha permitido no solo adaptarnos a diferentes ambientes, sino también expandirnos a diferentes lugares.

Iniciamos en España, Alemania y Bélgica con proyectos de fotovoltaica industrial en el sector agrícola. Veníamos del sector del montaje industrial y construcción y nos resultaba familiar todo el sector de la construcción de plantas fotovoltaicas. Cuando comenzamos en Alemania y Bélgica con proyectos de fotovoltaica industrial, en el sector agrícola también se estaba iniciando la fotovoltaica a gran escala. En ese entonces se trabajaba muy distinto, los precios eran otros y no existía tanta competencia en el sector. En España, también desarrollamos varios proyectos; era la ‘época buena’, entre 2007 y 2010. Ha habido altibajos en el sector y de ahí la necesidad de tener que operar en países vecinos para mantener un cierto volumen. Pero, aun en los momentos de crisis o dificultad, hemos sabido adaptarnos y seguir ganando competitividad y cuota de mercado.

En este momento estamos construyendo alrededor de los 180 MW (336.000 placas) en más de 120 proyectos al año, el equivalente a la demanda eléctrica por hora de Ávila y Ciudad Real juntas. Hace dos años abrimos en Sudamérica bajo el nombre de DEKOSOLAR, que es nuestra filial en LATAM. Hemos abierto nuestras oficinas en Colombia, que es un mercado muy distinto con necesidades distintas. Y este año estamos abriendo en Irlanda, donde tenemos un gran número de proyectos comprometidos.

Lo importante es no perder la ilusión en lo que haces y cuando uno se dedica a trabajar en un proyecto donde lo hace con ilusión, entonces nada se hace pesado y cualquier complicación o nuevo reto se convierte en una aventura divertida. Me encanta lo que hacemos y hasta dónde hemos llegado. Tengo un gran equipo con gente excepcional de grandes profesionales y abunda la calidad humana. Además, contamos con una estrecha relación de amistad que hemos ido forjando a lo largo del tiempo con nuestros clientes, proveedores, entidades financieras... que de no tener su ayuda nos sería imposible estar aquí hoy. Esta buena relación nos hace poder resolver con agilidad los imprevistos que podamos llegar a tener en el camino.

Trabajan en la totalidad del proyecto, de principio a fin. ¿Cuáles son todos los pasos en los que están presentes?

El primer paso es conocer los hábitos de consumo de nuestro cliente, en el caso de los autoconsumos, y conocer la normativa del país; de esta forma, podemos ofrecer el mejor estudio de necesidades que se adapta a la medida de cada uno de ellos. Este estudio es una representación gráfica de todos los beneficios que se obtienen con la instalación a nivel económico, tributario y otros que le puedan suponer. En este punto los clientes pueden analizar la rentabilidad y el ROI de su inversión en años.

Luego, en la fase de negociación se acuerdan los detalles técnico-comerciales; aquí, nuestro cliente conoce a profundidad todo lo que utilizamos para la instalación. Una vez tenemos la aceptación del pedido, entregamos el diseño definitivo del proyecto. Es una tarea que integra diferentes entes externos, no solo tratamos con la red eléctrica, también están las delegaciones de industria, las financieras y a veces el criterio de estos entes no es compartido en todas las regiones por igual, lo cual hace más complejo y singular cada proyecto.

Después, entra la fase de ejecución y puesta en marcha que es la materialización del proyecto, y aquí interviene nuestro propio personal de instalación. A continuación, se realiza la legalización del proyecto, finalizamos la obra y hacemos la entrega. Por último, para los clientes que lo solicitan tenemos monitorizadas las plantas para poder percibir cualquier fallo de producción y dar ese soporte y mantenimiento.

¿Hasta qué punto son sostenibles sus instalaciones? ¿Qué porcentaje de autoconsumo permiten alcanzar?

En términos de sostenibilidad, nuestras instalaciones evitan gran parte de la emisión de CO2 y reducen su huella de carbono. Aunque nuestro objetivo es alcanzar el 100% de la autosuficiencia energética de los clientes, dependiendo del consumo del cliente, a veces conseguimos abastecer el 30% de su consumo, otras veces menos y en otras hemos llegado, gracias a la acumulación y baterías, a estar cerca del 97% de autoconsumo. La acumulación en baterías es esencial, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a aprovechar al máximo esa energía producida en horas solares, que en muchos casos se pierde por falta de demanda en ese mismo horario.

Diseño, ingeniería, montaje… Lo cubren todo. ¿El futuro del sector pasa por que una única empresa abarque el conjunto de la instalación fotovoltaica?

No creo que sea estrictamente necesario, hay empresas especializadas en ciertas fases del proceso y lo hacen muy bien. Nosotros realizamos todo el proceso con personal propio porque nos permite tener mayor control de todo el proceso, de la calidad, un mejor manejo del tiempo. Algo que valoran nuestros clientes es que contamos con los instaladores propios: esto nos permite una comunicación y proceso ágil sin terceros.

Creo que poder brindar el desarrollo completo de cada proyecto, además, es un factor clave en la garantía y confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Valoramos a nuestros competidores porque sabemos que ellos también hacen un gran aporte a nuestra compañía, son una de las razones por las que Dekoenergy se encuentra a la vanguardia de nuevas tecnologías que nos signifiquen una mejora a nuestros procesos, a la calidad de nuestros proveedores y la forma en la que nos adaptamos a los desafíos que nos propone el sector. Sabemos que somos un referente en el sector porque desarrollamos un trabajo íntegro que nuestros clientes han reconocido y nos visualizan como una empresa comprometida con sus necesidades, que se preocupa por poder ofrecer soluciones a nivel energético.

Les gusta trabajar de la mano del cliente en todo momento y, de hecho, le instan a contarles la idea que tienen y trabajar a partir de ella. ¿Creen que esta bidireccionalidad es muy importante a la hora de trabajar?

Por supuesto. Nuestro lema es siempre decir que sí sin importar las dificultades, esto nos sobrepone en la premisa de que satisfacemos todas las necesidades a nivel energético que nuestros clientes nos presenten. En Dekoenergy siempre van a encontrar una empresa que los escucha de principio a fin, que los asesora, los acompaña en todas las etapas, que cuenta con especialistas que se encargan de entregar la máxima calidad y garantía. Nos gusta poder entregar un proyecto terminado en el que nuestros clientes se sientan partícipes de ello y solo lo logramos cuando trabajamos de la mano con ellos. Sin dejarles solos en ningún momento, e incluso los seguimos acompañando durante toda la vida útil de la instalación.

También es importante resaltar que por encima de conseguir una venta nos preocupan nuestro cliente y sus intereses. En la medida en que también podemos sugerirle no hacer nada cuando reconocemos que una instalación no les va a mejorar, lo mencionamos y no tenemos ningún conflicto de intereses. En bastantes casos hemos llegado a donde la competencia ha recomendado hacer una instalación y les recomendamos no hacer nada, porque priorizamos lo que más les conviene a nuestros clientes.

El común denominador que nuestros clientes buscan en Dekoenergy o en nuestra competencia, independientemente del país en el que estén, es el ahorro en su factura energética y la independencia energética cuando se trata de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.

Le ofrecen al cliente soporte y mantenimiento durante la totalidad de la vida útil de la instalación. ¿Cuáles son los servicios que se incluyen bajo este concepto? ¿Cuántos son los años de garantía?

Cada equipo y cada marca de placas tiene sus respectivas garantías que llegan hasta los 35 años de garantía dependiendo del proveedor. Trabajamos con una gran variedad de referencias y también escuchamos y recomendamos según lo que nos pida nuestro cliente. Hasta el día de hoy nunca hemos tenido ningún problema relevante con instalaciones, aunque somos humanos y nos podemos equivocar; lo importante es dar una rápida respuesta a un error y seguir adelante.

Han desarrollado proyectos en lugares como España, Francia, Bélgica y Sudamérica. ¿Cuáles han sido los más ambiciosos hasta la fecha?

Para mí no hay un proyecto mejor o peor, lo más importante o que valoro es que nuestro cliente esté satisfecho con nuestro trabajo y tener un cliente contento que pueda recomendarnos. Sin importar el tamaño de la empresa para la que trabajemos todos son igual de valiosos y les tengo el mismo aprecio. Hemos hecho varios cientos de instalaciones en Francia para venta a red en el sector agrícola, colaborado en proyectos del grupo Mondragón, estamos haciendo varios proyectos de autoconsumo…

En este momento estamos participando en varias hibridaciones de grandes plantas de cogeneración y en proyectos de I+D para poder ofrecer un suministro continuo en horas nocturnas gracias a la acumulación. Esto, con el objetivo de conseguir una regulación del precio del mercado energético mayorista y evitar los picos de hora punta y valle como sucede actualmente.

¿Cómo ha ayudado BBVA en el desarrollo de este proyecto?

Hemos conseguido una gran amistad y cercanía con las entidades financieras, y en especial el BBVA, que me conoce desde mis comienzos. Cuando entré por primera vez a las oficinas del BBVA de Irún, y nadie me conocía, la entonces gestora de Pymes y autónomos (Silvia) creyó en mí y en mi proyecto. Al poco tiempo de iniciar, conseguí la financiación para nuestro primer pabellón en Hernani. En aquel entonces, era para mí un sueño casi inalcanzable poder hacer mi primera adquisición inmobiliaria de este pequeño almacén gracias al BBVA. A diferencia de lo que a veces se puede llegar a escuchar acerca de críticas o rechazo a los bancos, siempre he tenido muy claro que son de gran ayuda e indispensables para poder crecer rápido y gracias a esta estrecha relación y sinergia con los distintos agentes de BBVA hemos podido siempre, resolver nuestras necesidades ágilmente. BBVA es una entidad grande, seria y con enormes profesionales como Silvia, Pablo, Sandra, Coral, Pedro Boes... Todos los que me conocen dentro del BBVA saben de mi gran respeto y agradecimiento por su trabajo y servicio. También, fueron esenciales durante la pandemia de la COVID-19, y en todas las etapas de nuestro crecimiento en otras empresas del Grupo Glodeko aparte de Dekoenergy.