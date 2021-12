Euskadi supera ya los 1.000 casos de incidencia y la UCI ya tiene más pacientes críticos que hace un año

No sólo no está a la vista el pico de esta oleada de contagios que quiso adivinar el lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado viernes sino que la pandemia sigue marcando máximos en Euskadi en las fechas previas a Navidad con fuerza recuperada y con el condicionante añadido de que la nueva variante ómicron sigue ganando terreno, con nuevos positivos confirmados entre sanitarios, según ha informado la Cadena Ser. En las últimas 24 horas se han detectado 2.272 positivos, el tope hasta la fecha desde que el coronavirus se coló por Vitoria el 28 de febrero de 2020, hace ya casi veinte meses. La tasa de incidencia es ya de 1.042,41 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, un registro que no para de crecer y que deja atrás igualmente los picos de todas las olas anteriores. Un dato: la tasa a siete días en Euskadi es casi un 50% más alta que la media española a 14 días. La UCI, además, supera ya los niveles del pasado año en puertas de la Navidad.

No hay ningún indicador que aventure el final de esta escalada. El R0 está claramente en negativo. Cada infectado genera 1,22 positivos, por lo que la cadena de transmisión se sigue expandiendo. Y lo hace, además, con más velocidad que hace una semana, cuando había bajado hasta 1,05. En Bizkaia este indicador llega a 1,29. Si se tomara como referencia únicamente el volumen de positivos de la última semana la tasa podría llegar antes de Nochebuena a 1.200 en Euskadi. Asimismo, el porcentaje de pruebas que confirman la enfermedad en relación con el total de muestras recogidas por PCR, antígenos o saliva es del 13,7%, cuando todo lo que supere el 5% ya se considera transmisión comunitaria elevada. Además, el 73,4% de los casos se sigue escapando al radar de la red de rastreo a pesar de los cambios de protocolo y refuerzos introducidos ante la magnitud de la ola.

Por territorios, Gipuzkoa sigue como la zona de España más castigada con una tasa de 1.521,39 que podría crecer a cerca de 1.900 si la velocidad no se frena en los próximos siete días. En Donostia el nivel es de 1.160. Azpeitia llega a 2.600, Eibar ronda los 1.800 e Irún supera los 1.300. En Álava la tasa llega a 1.079,92 y Vitoria se sitúa en 1.055. En Bizkaia la incidencia escala hasta los 711,29 pero con una velocidad de subida del 46% semanal frente al 32% de media. Bilbao está en 635,83. Por edades, las subidas más fuertes se dan entre los veinteañeros y treintañeros, por un lado, y los nonagenarios. No obstante, la mayor incidencia sigue concentrada en los niños no vacunables hasta estos días. Entre escolares de Primaria (de seis a doce años) son 2.547 puntos de tasa, por ejemplo. Esto se traduce en 145 colegios con brotes y 277 aulas cerradas.

En cuanto a la situación hospitalaria, vuelve a producirse una reducción de pacientes en planta en puertas de un fin de semana. No es la primera vez que ocurre algo similar antes de los festivos para contener posibles subidas. Y es que nada apunta a una mejoría. Al contrario, en la UCI hay ya 100 pacientes críticos con COVID-19 cuando eran 73 hace una semana y 58 hace dos. La media diaria de ingresos está en 43,57. Sí ha caído algo el volumen de sintomáticos en el momento de la toma de muestras, del 40,4% la pasada semana al 38,4% actual. En Onda Vasca, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha admitido que es posible que toda la red de Osakidetza pase a un escenario de alerta 3 de 5 en próximas fechas, una situación que ya se produce en el hospital Donostia, el principal de Gipuzkoa. Como ha publicado este periódico, en algunos centros ya buscan voluntarios para reforzar equipos de UCI y desde hace días se suspenden operaciones, consultas o analíticas no urgentes para centrar los esfuerzos en los pacientes con coronavirus. Con los últimos datos, ya se ha superado la cifra de ingresos en UCI que había este mismo día el año pasado. La ocupación es "sustancialmente" mayor que en la oleada de verano y que en la Navidad del año pasado, según admitió públicamente Sagardui por vez primera este martes.