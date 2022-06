Franco, Celedón, el Alavés de los primeros años y la vida en los pueblos: Álava saca a la luz 50.000 fotografías históricas

La plaza de la Virgen Blanca en 1910, todavía sin el monumento y con árboles en el centro

A los ojos de quien ha vive en Vitoria en el siglo XXI, la plaza de la Virgen Blanca no sería nada sin el monumento que rememora la victoria de las tropas aliadas españolas, británicas y portuguesas sobre las francesas en la batalla de Vitoria. Sin embargo, hubo más de cien años, los que fueron desde el 1813 del enfrentamiento hasta 1917. La idea de conmemorar el triunfo había estado latente durante años, pero no sé materializó hasta 1917, no sin antes tener que someterse a concurso diferentes diseños e incluso diferentes localizaciones, pues se llegó a pensar también en la plaza entre el Banco de España y la calle Postas, lo que hoy en día es Correos.

ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA