El Gobierno vasco revisará los contratos de obras públicas para compensar el coste de las materias primas

El Gobierno vasco revisará al alza los contratos de las obras públicas para compensar el incremento del precio de las materias primas. “Medidas excepcionales” como ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, para una situación excepcional. La falta de suministros y el alza de los precios están llevando a muchas empresas al límite, y los constructores llevan tiempo quejándose de que trabajan en pérdidas al encarecerse el coste de los materiales sin poder trasladarlo a los contratos. Eso ha llevado a que muchas licitaciones se estén quedado desiertas ante la falta de ofertas. A las empresas no les resulta rentable. En cualquier caso, la cuantía de esta revisión no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato.

La medida anunciada este martes no es original del Gobierno vasco. Lo que ha hecho el Ejecutivo autónomo ha sido replicar el Real Decreto-ley 3/2022 del pasado dos de marzo cuyas medidas se ampliaron el día 30 ante las dificultades añadidas por la guerra, y que otorgaba a cada comunidad autónoma su aplicación. Los constructores estaban esperando ‘como agua de mayo’ que se produjera en Euskadi esta adaptación del decreto estatal. Por eso, el anuncio del Gobierno vasco supone “una buena y necesaria noticia”, señala Paul Liceaga, representante de los empresarios de la Construcción de Gipuzkoa, que no obstante, recuerda que “sin haber podido analizar en profundidad la medida”, no debe olvidarse que en principio no afectará por igual a todos los constructores que hacen obra pública, ya que se marcan unas condiciones que dejarán fuera a muchos. En concreto, la cuantía de la revisión no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato. En este sentido, se considerará que impacto cuando el incremento del coste de materiales exceda del 5% del importe certificado del contrato en un periodo que no podrá ser inferior a un ejercicio anual, ni superior a dos ejercicios anuales.

El Gobierno vasco reconocía las grandes dificultades que está suponiendo para las empresas la ejecución de los contratos con el aumento de precios. Unas dificultados que “exceden los riesgos que el contratista ha de asumir en todo contrato público”, ha señalado Zupiria. La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para el contrato de obras haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante su vigencia y hasta su finalización. La cuantía de la revisión no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato y el incremento del coste de materiales exceda del 5% del importe certificado del contrato en un plazo de más de un año pero de menos de dos. Si bien la revisión periódica para los contratos de obra del sector público ya está contemplada en la normativa vigente, lo que ahora se plantea son unas “medidas excepcionales” que permitirán, por ejemplo, que puedan acceder a esta revisión de precios aquellos contratos cuyos pliegos no la contemplan. Del mismo modo, podrán optar a esta posibilidad aquellos contratos que, aun incorporando en sus pliegos la revisión de precios, no hubieran ejecutado el 20% del importe del contrato o en los que no hubiese transcurrido dos años desde su formalización.

El coste del acero encarece la ampliación del Bellas Artes

Hay “numerosas” convocatorias de ayuntamientos que no han podido ser adjudicadas por la falta de ofertas derivada del incremento de precios, según ha reconocido el propio consejero. Otras obras en las que ya está inmersa la financiación pública han sufrido un fuerte incremento. Es el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao y sus obras de ampliación. El departamento de Cultura que dirige el propio Zupiria ha debido aumentar en un 9% el presupuesto para la ampliación porque el precio del acero, necesario para dichos trabajos, se ha incrementado un 20% en dos meses. El Museo hizo pública la licitación de proyecto de ampliación, denominado ‘Agravitas’, que dirigen los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte. El presupuesto de la obra es de 29,5 millones de euros, un 9,5% más de lo que estaba previsto, fundamentalmente por el incremento de las materias primas y de la adecuación de los edificios a las nuevas normas de protección contra incendios. Esta subida del precio de la obra encarecerá la ampliación en su conjunto del museo hasta los 41,1 millones de euros, 18 millones más que el primer presupuesto que presentó Norman Foster.