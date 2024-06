El BEC llega a la Bienal del 20 aniversario sin solventar su agujero financiero: 19 millones de pérdidas y 200 millones de deuda

Este lunes arranca en el BEC su feria más importante, la Bienal de Máquina Herramienta (BIMH), que en esta edición es en cierto modo especial, porque llega en el año en el que el recinto ferial cumple 20 años desde que se inauguraron las instalaciones en Barakaldo, en 2004. El certamen, que arrancó en su primera edición en 1961 cuando la Feria de Muestras estaba en la zona de San Mamés, en Bilbao, se ha convertido en uno de los encuentros industriales más importantes de Europa y una de las principales fuentes de ingresos para el BEC. Los años pares, cuando se celebra este encuentro que es bianual desde su tercera edición, siempre son mejores en resultados. Aunque realmente habría que decir que son sólo menos malos, porque desde su inauguración no hay ni un sólo ejercicio en el que la cuenta resultados del Bilbao Exibition Center (BEC) no esté en rojo. Al contrario, acumula pérdidas millonarias. El año pasado el BEC perdió 19,54 millones de euros. Para el presupuesto de este año, con Bienal, se reducen las pérdidas, pero, aún así, se prevén 15,31 millones en negativo. Unas pérdidas que en los últimos años se mantienen en estos parámetros, en una horquilla que va entre los 20 millones de pérdidas sin Bienal y los 16 millones en los años pares, con esta feria. No son los 40 millones que el BEC perdió en 2013, pero si se echa la vista atrás, sólo en los diez últimos años sus pérdidas suman 252,51 millones de euros.

Los seis pabellones del BEC son un auténtico agujero negro, para las instituciones vascas, Gobierno vasco y Diputación Foral de Bizkaia, que son las que financian a partes iguales la deuda millonaria que se adquirió con la banca para financiar el coste de su construcción. El resto de los socios, con participaciones testimoniales en el capital, los Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo y la Cámara de Comercio de Bilbao, no suscriben las ampliaciones de capital para financiar la deuda. Quedan pendientes de pagar hasta 2031 alrededor de 200 millones de euros, para lo que Gobierno vasco y la Diputación aportarán, 32 millones cada ejercicio, 16 cada una de las instituciones.

Esta es más o menos la cantidad que se ha aportado desde el inicio en cada uno de los ejercicios, a excepción del año de la pandemia y los dos de la crisis posterior, en laos que se redujeron las aportaciones de las instituciones gracias a la firma con la banca de una moratoria de la deuda que le permitió abonar sólo los intereses. Eso supuso que durante los años 2021, 2022 y 2023, las instituciones redujeron su aportación al entorno de los 10 millones de euros. La moratoria ha finalizado y los pagos de la deuda vuelven a las cantidades habituales para poder pagarla en plazo. Cuando se llegue a 2031, las instituciones habrán aportado al BEC un total de 804 millones de euros: El coste de la construcción de las instalaciones, que superó los 500 millones de deuda, más los correspondientes intereses.

Si las pérdidas son millonarias también lo son, aunque en positivo, las cifras del impacto económico sobre Bizkaia, especialmente, y por extensión, para toda la comunidad autónoma vasca. Por eso al equipo de dirección que capitanea Javier Basáñez como director general, le gusta hablar más del incuestionable impacto positivo de la actividad de la feria sobre el conjunto de Euskadi que del balance de resultados.

En estas dos décadas de actividad se han celebrado cerca de 3.200 eventos y que han congregado a 19 millones de visitantes, con un impacto económico acumulado de 1.806 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) vasco. El año pasado, el impacto en el PIB fue de 156 millones y a las arcas forales se estima que 29 millones, Desde los comienzos del BEC se han generado 250 millones en impuestos como consecuencia de las diferentes actividades de la feria.

El imponente edificio que se levanta en los terrenos de Ansio, de más de 251.055 metros cuadrados, y con seis pabellones para la exposición dan para mucho más que eventos propios de la feria. Y de hecho, la diversificación para intentar generar más ingresos ha sido una de sus máximas desde su nacimiento. Algunos de los eventos que ha acogido este recinto han sido los Premios EMA de MTV, los conciertos de Bryan Adams, Bruce Springsteen, Fito, Sting, ACDC, Chuck Berry, Berri Txarrak, Rosalía o Depeche Mode, las tres grandes finales de la Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia, NBA Global Games, el Mundial de Basket, Campeonatos de Europa de Supercross y Boxeo, Disney on Ice, Zeidfest, Euskalgym.

La Bienal, el escaparate para testar la salud de la industria

La feria que arranca este lunes (BIMH) y que se clausurará el viernes día 7, es la más importante de las que acoge el BEC, la más internacional y la que permite testar de mejor manera la salud del sector industrial desde dos puntos de vista: por un lado, el de la máquina-herramienta, uno de los subsectores industriales más importantes en Euskadi, y por otro, el de la industria en general, porque la inversión en renovar maquinaria y tecnología implica una clara apuesta de futuro y muestra de estabilidad.

Este año la feria arranca con las mejores perspectivas. Hay inscritas 1.558 firmas expositoras de 29 países mostrarán, que mostrarán más de 3.500 productos y servicios en los seis pabellones del BEC y que inaugurará, por última vez, el lehedakari Urkullu.

La cita contará con empresas de Fabricación y distribución de máquinas de arranque y deformación (35%), Robótica y automatización (20%), Herramientas y accesorios (12%), Digitalización aplicada a la industria (9%), Componentes mecánicos (9%), Servicios a la producción y la empresa (6%), Fabricación aditiva y 3D (5%) y Metrología (4%).

BIEMH cuenta con visitantes profesionales inscritos de 75 países de gran peso, entre los que destacan EEUU, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Turquía, Canadá, India, China y México, que, como país invitado, contará en la feria con más de 70 empresas compradoras mexicanas de los sectores automoción, aeroespacial, electrodomésticos, moldistas y distribución, entre otros.

Además habrá otra serie de eventos paralelos, como la serie de conferencias y debates organizadas por PWN dentro del Leaders' Summit Women In Industry, para visibilizar la labor de la mujer en el sector industrial y tecnológico.

También se desarrollan esta semana otros tres certámenes dirigidos a la industria como la 8ª edición de AdditEd un espacio de referencia en la Fabricación Aditiva e Impresión 3D, con la presencia prevista de más de 120 firmas. BeDIGITAL Transforming Industry que celebrará su 6ª edición como foro dedicado a la aplicación industrial de las tecnologías digitales y contará con más de 80 firmas en su zona expositiva. y el WORKinn Talent Hub, un punto de encuentro integral para conectar talento e industria en su 8ª edición. La cita reunirá a empresas líderes con estudiantes y profesionales en búsqueda activa de empleo y combinará un foro de empleo que ofrecerá más de 300 ofertas de trabajo.