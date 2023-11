El PP firma tres acuerdos con EH Bildu mientras Feijóo ataca a Sánchez por “pactar con los encapuchados”

El PP ha alcanzado este miércoles cuatro acuerdos con EH Bildu y también con la coalición Elkarrekin (Podemos, IU, Equo y Alianza Verde) en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral provincial. En concreto, son tres transacciones firmadas conjuntamente sobre atención sanitaria rural, prevención del suicidio y servicios sociales en las cuadrillas (comarcas), así como el apoyo para la toma en consideración de una proposición de norma fiscal (el equivalente a una ley). Esto ha sucedido en la misma jornada en que en el Congreso de los Diputados se celebra la investidura de Pedro Sánchez. Allí Alberto Núñez Feijóo ha usado claramente los pactos con la izquierda abertzale para criticar a los socialistas.

“No a [EH] Bildu”, ha clamado desde la tribuna del Congreso el líder del PP en su réplica a Sánchez. Y ha seguido: “¿De verdad piensa que somos tan ingenuos y nos creemos que el voto de [EH] Bildu ha sido a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor [Arnaldo] Otegi? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi además de intercambiarse Gobierno foral y presidencia de los ayuntamientos navarros? ¿La alcaldía de Pamplona? ¿Recuperar el 'plan Ibarretxe'? ¿La amnistía etarra? ¿Hacer campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco? ¿Conformar Euskal Herria?”.

Aunque están ubicados en las antípodas ideológicas, en las instituciones vascas PP y EH Bildu sí alcanzan algunos acuerdos. Les une, normalmente, hacer fuerza desde la oposición contra los Gobiernos de PNV y PSE-EE, que controlan el Ejecutivo autonómico, las tres diputaciones y las tres capitales, entre otros municipios. En el Parlamento Vasco los 'populares' sí se cuidan de no firmar documentos conjuntos, aunque ello no impide que florezcan consensos en temas sectoriales, como sucedió justo después de las elecciones de mayo. Pero en la Cámara alavesa no siguen esa misma práctica que, por ejemplo, sí lleva al extremo Vox.

Y es lo que ha ocurrido en la sesión plenaria de este miércoles. El orden del día se ha abierto con la votación de una iniciativa pendiente de un pleno anterior por un empate. Se trataba de una propuesta conjunta cerrada el 25 de octubre y firmada por el PP con EH Bildu y Elkarrekin.

Después se ha votado la toma en consideración de una iniciativa fiscal, la gran competencia de las Diputaciones vascas. El PP ha apoyado una propuesta de EH Bildu. Según recoge Europa Press, la portavoz 'popular', Ana Morales, ha argumentado que “no comparten” la redacción de la coalición soberanista pero sí “comparten” la necesidad de abrir un debate sobre la reforma tributaria en Álava. Y ha destacado que, en esta legislatura, PNV y PSE-EE no tienen ya mayoría y que la oposición puede acordar para condicionar la acción del Ejecutivo de Ramiro González: “Hemos pasado cuatro años de mayoría absoluta. Cuatro años en los que el Gobierno, con ese rodillo de su mayoría absoluta, no permitía tramitar este tipo de debates”.

La ausencia de un procurador de EH Bildu ha derivado en un empate y será en una próxima sesión cuando se aprueba definitivamente la admisión a trámite de esta ley. Acto seguido, en los dos últimos debates del pleno, el PP ha vuelto a firmar con EH Bildu y Elkarrekin sendas propuestas sobre prevención de los suicidios y sobre los servicios sociales en las cuadrillas alavesas.