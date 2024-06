Urkullu se ausenta del inicio de la investidura y Pradales se muestra “con ganas” de ser lehendakari de Euskadi

El día de la entrada del verano ha amanecido lluvioso, gris y triste en Vitoria. No se prevé que el termómetro supere los 15 grados. Imanol Pradales ha tenido que llegar bajo un paraguas para guarecerse del agua al Parlamento Vasco. Hacia las 9.15 horas ha entrado a la Cámara en medio de una enorme expectación. Saldrá del edificio habiendo sido designado como sexto lehendakari en democracia. Asaltado por los periodistas, se ha limitado a comentar en euskera que llega “con ganas” para afrontar un debate en el que tiene garantizada la mayoría absoluta merced a la coalición de PNV y PSE-EE.

Pradales ha entrado arropado por el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, así como por buena parte de su grupo parlamentario. También ha acudido buena parte del Euskadi Buru Batzar. En la puerta, como le ocurrió hace doce años a Iñigo Urkullu, se han acumulado las protestas de diferentes sectores, también de la Sanidad pública, uno de los grandes retos que afrontará el nuevo Ejecutivo de Pradales. La Ertzaintza había desplegado a la Brigada Móvil (antidisturbios), pero también a equipos de Intervención y unidades caninas. No ha habido ningún tipo de incidente.

El que no ha llegado al inicio de la sesión, a las 9.30 horas, ha sido el todavía lehendakari, Iñigo Urkullu. De hecho, era el único escaño vacío en la bancada del Gobierno, ya que Pedro Azpiazu ha llegado justo a tiempo acompañado de su asesora Yurdana Burgoa. Se le espera para la intervención de Pradales y también para entregar la ‘makila’ el sábado tras la toma de posesión solemne de Gernika, pero el gesto ha causado sorpresa en los pasillos del Parlamento. Estaba incluso Idoia Mendia, que tuvo que dejar el cargo de vicelehendakari para ser eurodiputada.

Discretamente, antes habían ido entrando en el Parlamento algunos de quienes serán los colaboradores más estrechos del futuro lehendakari, incluidos Aimar Rico y Peru Salaburu, negociadores de la coalición con los socialistas y que se han mostrado huidizos en cuanto han detectado que alguien querían hacerles una fotografía, una primera fotografía. Con ellos, Mikel Iriondo, amigo personal de Pradales y uno de sus más estrechos colaboradores hasta ahora. También estaban Nekane Zeberio y Aitziber Díez, quienes le llevan la comunicación e igualmente cercanas a Pradales. Mucho antes habían hecho también sus contrapartes del PSE-EE, Ekain Rico y Pau Blasi, también negociadores. Es posible que muchos de los que a partir de ahora serán miembros del Gobierno estuvieran camuflados también en ese vestíbulo lleno del Parlamento, que ha acreditado a unos 300 periodistas para una jornada singular. De hecho, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, RNE, la Cadena Ser o Naiz Irratia han montado directos para la jornada.

En el palco principal se han sentado los tres diputados generales, Elixabete Etxanobe, Eider Mendoza y Ramiro González, los correspondientes presidentes de las Juntas Generales, y los alcaldes de las capitales, Maider Etxebarria, Juan María Aburto y Eneko Goia, así como también la de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga, que ha entrado acompañada de la dirigente del partido Irune Berasaluze. Ya no es parlamentario, pero sí presidente del partido en Gipuzkoa: Joseba Egibar no se ha querido perder la sesión. También han asistido decenas de cargos intermedios del Gobierno, como Jaime Tapia o Aintzane Ezenarro, al igual que los senadores autonómicos, que serán reelegidos la semana que viene, Estefanía Beltrán de Heredia, Idurre Bideguren y Alfonso Gil. El PSE-EE también ha tenido una muy amplia representación, con Begoña Gil, Miguel Ángel Morales, José Ignacio Asensio o Teresa Laespada. Marisol Garmendia, delegada en Euskadi, ha representado al Gobierno de España, aunque se espera un delegación del máximo nivel para la toma de posesión de Gernika.

Pello Otxandiano ha llegado a la Cámara con Nerea Kortajarena. No tiene opciones de ser lehendakari pero, formalmente, ha presentado su candidatura alternativa a la de Pradales. La coalición se ha volcado en hacer ver que, sí, que hay otra vía a la coalición de PNV y PSE-EE. No ha estado Arnaldo Otegi pero sí dirigentes como Unai Urruzuno, Maddalen Iriarte, Gorka Elejabarrieta o Iker Casanova, parlamentario durante muchos años y ahora portavoz en Bizkaia. La que fuera candidata de Sumar, Alba García Martín, ha seguido el pleno desde el palco al no haber obtenido escaño. La representación de la sociedad siempre suele ser muy limitada en estos plenos más allá de algún representante sindical como Raúl Arza. Ha acudido el titular del Ararteko, Manuel Lezertua, y el exconsejero y expresidente del Parlamento, Juan María Atutxa.

Cambia el lehendakari pero no la presidenta del Parlamento. Lo es por cuarta legislatura consecutiva Bakartxo Tejeria, del PNV. Ha comentado antes de la sesión esta Cámara es un oasis en relación a la situación del Congreso, por ejemplo. “Qué rápido pasan las líneas rojas. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Si el personaje se come a la persona, no hay margen. Alguien puede decir que esto es triste y aburrido. Me dicen que esta presidenta no les deja aplaudir pero ¡qué bien!, ¡qué diferencia! Esta institución no es nuestra, estamos aquí porque alguien ha decidido que estemos aquí”, se ha felicitado.