Ambulancias Tenorio ha pedido al Servicio Extremeño de Salud (SES) la rescisión escalonada de la prestación del transporte sanitario terrestre ante las "presiones continuas y desmedidas" de los sindicatos del comité de empresa y las "falsedades" sobre las condiciones laborales.

Así lo acaba de anunciar en un comunicado, en el que lamentado que los sindicatos están en una “lucha permanente" por demostrar “qué organización lidera más reclamaciones que son inasumibles para cualquier empresa del sector ambulancias".

El ejemplo más claro de esta situación se habría producido este jueves cuando los sindicatos han anunciado movilizaciones, sin descartar una convocatoria de huelga

Ello, “pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha emitido recientemente” dos resoluciones en las que desestima las dos demandas que contra la empresa presentaron el pasado mes de abril los sindicatos CCOO y USO por un supuesto incumplimiento en la dotación de equipos de protección individual y por el procedimiento de limpieza de dichos equipos.

El servicio no se interrumpe

Pese a la rescisión del contrato y abandono paulatino de actividad, Ambulancias Tenorio dice que garantiza a los usuarios de Extremadura todos los servicios actuales hasta que se realice la nueva licitación y la futura adjudicación del nuevo procedimiento, “cumpliendo -como no puede ser de otra forma- el contrato actual con todos los recursos".

Según Tenorio, los sindicatos están informando sobre condiciones laborales que son "falsas" y además reclamando mejoras que son "imposibles" de cumplir para cualquier empresa del sector del transporte sanitario.

La empresa andaluza afirma haber trabajado por mejorar las condiciones de laborales de todos sus trabajadores.

Mejoras laborales

Así, se ha pasado de una situación anterior de empresas “que ofrecían a sus trabajadores condiciones de mileuristas y sucesivos contratos temporales" a la situación actual en la que “hemos logrado en solo dos años que el 80 % de los contratos en Extremadura sean indefinidos".

La actual adjudicataria añade que ha logrado situar el salario medio actual por trabajador en 1.838,22 euros, “cuando el salario medio en nuestra Comunidad Autónoma se sitúa en los 1.345", y que ha incrementado la plantilla "hasta las actuales 1.025 personas, creando más de 300 puestos de trabajo".

Desde la firma del último acuerdo laboral entre la empresa y los trabajadores los costes de personal han aumentado "en más de 300.000 euros mensuales".

Protestas y huelga

Previamente al comunicado de Tenorio los Comités de Empresa en Cáceres y Badajoz habían anunciado un calendario de movilizaciones, en el que no descartan una huelga, para protestar por la "falta" de equipos de protección individual (EPI) y de productos de desinfección de vehículos e instalaciones, entre otras cuestiones.

Los comités se reunirán para determinar las fechas concretas de este calendario de movilizaciones que prevén inminentes.

En declaraciones a los periodistas este jueves frente a las puertas de Ambulancias Tenorio en Mérida, el presidente del comité en Badajoz, Juan Félix Soto, ha indicado que la situación es ya "totalmente insostenible", porque no se están solucionando los problemas que trasladan los trabajadores y que han llevado a los sindicatos a presentar varias "denuncias".

Juan Félix Soto ha incidido en la desprotección que creen sufren los trabajadores frente al coronavirus ya que, ha asegurado, actualmente los trabajadores "si tienen un posible traslado de un paciente con COVID-19, la mayoría no tiene un EPI proporcionado por la empresa" y el que lo tiene, lo ha conseguido por sus propios medios.

El presidente del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Badajoz, Gabriel García, afirma recordado que el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha sido hasta hace poco "el mayor proveedor" de este tipo de material a la plantilla de la empresa, ya no va a seguir suministrándolo porque entiende que "ya no existe causa justificada alguna para que la empresa no lo haga".

Junta estudiará la rescisión

La Junta de Extremadura afirma que estudiará la solicitud de Ambulancias Tenorio para la "rescisión ordenada de la prestación" del servicio, una petición que la empresa ha hecho pública este viernes después de que los sindicatos hayan anunciado un calendario de movilizaciones, sin descartar una huelga. "Se tendrá que estudiar esa solicitud y en qué términos se hace", han señalado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad