El Museo Helga de Alvear convierte a Cáceres en referente internacional del arte contemporáneo

“El arte es un derecho y una necesidad”. Lo dice Helga de Alvear, galerista de reconocido prestigio, poseedora de una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes del mundo y principal impulsora del museo que lleva su nombre, que se abre al público el viernes en Cáceres, en plena pandemia, tras la visita inaugural que realizarán este jueves los Reyes.

El diseño del nuevo edificio es obra del estudio Tuñón Arquitectos, candidato al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea Mies van der Rohe. La “funda”, de 3000 m2 de espacio expositivo y casi 8000 m2 de superficie, que buscaba la galerista para albergar una colección que ha ido adquiriendo durante toda su vida y que donará a Extremadura.

El museo muestra alrededor de 200 obras de las más de 3.000 que componen el total de la colección, muchas de ellas nunca vistas antes en España. Instalaciones y esculturas de gran formato, pintura, videoarte y fotografía de artistas de la talla de Olafur Eliasson Kandinsky, Louise Bourgeois, Ai Weiwei o Doris Salcedo.

En la presentación del Museo, tanto Helga de Alvear como José María Viñuela, conservador y comisario de la exposición inaugural, han explicado que mayor parte de las obras fueron ejecutadas desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, reflejando así un carácter absolutamente contemporáneo. Pero la galerista ha destacado a un artista: Goya, “ejemplo de la contemporaneidad. De hecho, dentro de su repertorio se encuentra ‘Los Caprichos’, que ha servido como “referente” para muchos de los artistas vivos parte de la Colección.

También hay nombres como nombres ineludibles como Picasso, Kandinsky, Paul Klee, Joseph Albers o Robert Motherwell. A este conjunto se suman Joseph Beuys, Barnett Newman, Nan Goldin o Dan Flavin, y los españoles Gordillo, Campano, Tàpies o Carmen Laffón.

Entre los más de 500 artistas de la colección, el museo destaca a artistas como Ai Weiwei, cuya icónica obra ‘Luz bajando’ se ha hecho enormemente conocida y preside el vestíbulo del edificio.

Primera exposición del museo

La muestra que se podrá ver en Cáceres a partir del viernes se distribuye en cuatro plantas y brinda la posibilidad de explorar esculturas e instalaciones de gran formato, así como pinturas, fotografías, dibujos y videoinstalaciones de más de 100 artistas diferentes de 26 países.

El comisario de la exposición, José María Viñuela, ha indicado que será la primera vez que la mayoría de las obras se expongan en una institución museística. Es el caso de ‘Faux Rocks’ (2006) de Katharina Grosse – un volumen pintado de 7 metros de ancho-, o de ‘Power Tools’ (2006) de Thomas Hirschhorn, que sólo estuvo expuesta una única vez en el Kunstmuseum Wolfsburg y ahora ha vuelto a ver la luz.

El museo de Cáceres también es una oportunidad para conocer propuestas de Nan Goldin, Louise Bourgeois, William Kentridge y Elgreen & Dragset o Dan Vö y su obra ‘We The People’ (2011-2014), pieza que es parte de una reproducción a escala de la Estatua de la Libertad y que hermana al Museo con otras instituciones como el Guggenheim de Nueva York o el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), donde también es posible encontrar pedazos de esta obra fragmentada.

Todo esto en el interior del edificio, pero su exterior también acogerá parte de la Colección Helga de Alvear para acercar el arte contemporáneo a los vecinos y visitantes de la ciudad. La nueva estampa del museo está acompañada por la escultura de un olivo centenario de Ugo Rondinone, A Day Like This Made of Nothing and Nothing Else (2009), que ya estuvo presente en la inauguración del Centro de Artes Visuales hace 10 años y que ahora preside el amplio jardín del Museo Helga de Alvear, mientras que si se recorre la nueva vía de uso público que conecta la entrada al Museo con el casco Histórico, el visitante encuentra obras de Wilhem Mundt, Allan McCollum, Sol LeWitt, Franz West, Atelier van Lieshout, Anthony Caro y Pello Irazu.

Próximamente se exhibirán obras en pleno casco histórico de Cáceres, que es Patrimonio de la Humanidad. En concreto se instalarán en la Plaza de las Veletas, la iglesia de San Mateo y los jardines del Palacio de Carvajal.

El nuevo edificio

El arquitecto del edificio, Emilio Tuñón, ha definido su diseño como una “caja mágica”, en la que se han invertido 10 millones de euros en los últimos cinco años, y que ha contado con financiación de la propia Helga de Alvear y la Junta de Extremadura.

El edificio se encuentra en las listas de mejores proyectos arquitectónicos según The Guardian, la revista Lonely Planet y medios especializados como ArchDaily o Design Boom.