La obra de Goya vista desde el cómic, en el MEIAC de Badajoz

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz exhibe desde este viernes la muestra “Goya Hellboy: una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois”, una exposición centrada en la obra de este ilustrador francés vinculada con el universo pictórico del pintor Francisco de Goya.

La exposición, en colaboración con la entidad Afundación (Obra Social Abanca) y comisariada por Asier Mensuro, se podrá visitar hasta el próximo 2 de junio.

En esta muestra se pone en relación la obra de Stéphane Levallois, “uno de los lápices más afilados del panorama internacional”, con los trazos que dos siglos antes realizó “el maestro de la pintura” Francisco de Goya. El artista francés reflexiona en ella sobre la iconografía fantástica creada por Goya, de las pinturas negras del Museo del Prado a los aquelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano, para incorporar a ella “un monstruo contemporáneo”, Hellboy, personaje creado por Mike Mignola. “Levallois se acerca así al grafismo goyesco en un total de 72 obras y en un vídeo en donde se enfrenta cara a cara a la obra del genial artista aragonés”.

La exposición se completa con dos ilustraciones de Mignola, la portada de la saga de “Hellboy in the chapel of Moloch” y una ilustración que homenajea al lienzo “Atropos o Las Parcas” de Goya. Esta muestra posiciona al Meiac “en la corta lista de museos españoles que han programado exposiciones sobre cómic e ilustración”, el cual ya produjo en 2023 “con notable éxito” la exposición “Fermín Solís: dibujos, viñetas, tebeos” o ha acogido propuestas como “'Dibujantas” o “El arte en el cómic”.

Levallois colabora habitualmente con cineastas de la talla de Ridley Scott o Bryan Singer, y de su labor como “concept artist” han nacido personajes de películas como Alien, Harry Potter, Jurassic Park, Piratas del Caribe, Las crónicas de Narnia o Los Guardianes de la Galaxia, entre otros.