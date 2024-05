Pedro Pastor, cantautor: “Soy bastante apátrida, pero considero a Extremadura y Canarias como mis tierras”

Pedro Pastor, el joven cantautor de raíces extremeñas, estrena su nuevo álbum 'Scorpiano' junto a 'Los Locos Descalzos' y una de sus primeras paradas ha sido Extremadura. Esta entrevista se lleva a cabo antes de su concierto en la sala 'Off Cultura' de la capital pacense.

¿Qué esperas de esta gira? ¿Cómo la afrontas?

Bueno, con la ilusión intacta. Creo que esa es la magia de llevarnos tan bien entre nosotros y tener un amor tan puro y genuino por este oficio. Hace que pasen los años y los discos y no estemos cansados ni hartos de hacer esto. Con ilusión intacta, con las ganas renovadas y con la frescura de quien hace un disco nuevo aún inspirad, trae nuevas canciones y renueva un repertorio que se cansa de tocar. Entonces, con la frescura de lo renovado, del agua que corre por el río para abajo.

Este nuevo disco, 'Scorpiano', tiene doce temas junto a 'Los Locos Descalzos'. ¿Cómo ha sido el proceso de creación?

Lo compuse casi todo en América. En un viaje, primero fui con los chicos un mes, hicimos muchos conciertos en seis países, 15 conciertos, y luego me quedé con Álvaro, con el guitarrista, cuatro meses recorriendo el continente. Y lo compuse casi todo ahí, en ese viaje- Después me reuní con Gustavo, con el productor, vía Skype, porque vive en México, y luego con los chicos en el estudio ya imaginan las canciones. Nosotros grabamos los discos en bloque, todos juntos, tocando a la vez en el estudio, incluso cantando a la vez. Entonces, el proceso siempre es previo, hay un proceso de pre-producción muy fuerte, muy grande, y de ahí imaginamos cómo va a sonar, lo ensayamos mucho y llegamos al estudio y lo que suena es lo que escuchas, y también con ese vértigo.

¿Cómo definirías 'Scorpiano' en pocas palabras?

En pocas: continuación, pero más mordaz, más sarcástico y más afilado.

Considero Extremadura y Canarias como mis tierras y venir aquí para mí es especial y para el público también"

En el proceso de creación del disco, ¿cuál ha sido la canción que más has disfrutado creando, cuál es tu canción favorita?

Mis dos canciones favoritas de este disco son... es que no puedo elegir, pero bueno, creo que 'Scorpiano', que por eso lo he llamado así, porque creo que es la canción más genuina del disco y porque tiene un tono al que no estoy tan acostumbrado a sacar en mis canciones, y eso me gusta, como la confrontación con la amistad de mi público, que es muy astrológico y yo no, y entonces le digo que me dejen en paz, y la exploración y la investigación que tengo que hacer para poder hacerla, porque no tengo ni idea de lo que significa ser escorpio, entonces me pongo a investigar, y luego el hallazgo de alguien que descubre que en realidad es escorpio. Entonces está muy bien como todo ese proceso, primero de escepticismo y luego de asumirlo, ha sido muy bonito.

Y luego 'Sapiens', que es una canción que también me gusta mucho del disco porque es musicalmente muy rica, entonces eso hace también que hayamos podido dejarnos ahí el tiempo en ese tema y disfrutándolo mucho.

Tus padres son artistas y te han acompañado en los conciertos de Cáceres y Badjaoz, ¿cómo es subirse al escenario con ellos y que canten contigo?

Es muy bonito, es un privilegio, que mis viejos compartan mi manera de entender el mundo, que compartan la música como un vehículo vital, que sea también su oficio y poder ponernos de acuerdo. Es algo que no solemos hacer con nuestros padres, ponernos de acuerdo en nuestra cotidianidad, es muy difícil. Y nosotros, obligatoriamente, para hacer música juntos nos tenemos que poner de acuerdo y eso es increíble, eso es muy interesante. Entonces, ponerse de acuerdo encima de un escenario que es un lugar muy concreto, es un milagro. Algo que es natural para nosotros porque en casa lo hemos hecho, hemos tocado después de comer, hemos cantado, poder hacerlo con muchísima gente que lo quiere ver y que lo celebra, pocas cosas más se le puede pedir a la vida. La verdad que soy muy afortunado de poder compartir eso con mis viejos.

Tienes raíces extremeñas por tu padre, Luis Pastor, ¿qué sientes cuando vienes a Badajoz, a Cáceres, a Extremadura y actúas por aquí?

Sí, claro, refuerzo el vínculo, el cordón umbilical. Yo, que soy bastante apátrida y ciudadano del mundo, considero Extremadura y Canarias como mis tierras y venir aquí para mí es especial y para el público también y eso lo recibo. Yo recibo el cariño que se me tiene por mi identidad extremeña. Porque la gente, los extremeños, somos muy extremeños en ese sentido, entonces nos gusta mucho valorar lo propio porque no ha sido valorado por el resto del Estado casi nunca.

Creo que tenemos esa necesidad de decir esto es nuestro. Entonces yo creo que a mí se me recibe con ese cariño, a mí eso me motiva y me hace tener ganas de venir constantemente, por eso vengo todo el rato a cantar, cuando es una tierra que no es tan visitada por los artistas, porque es una tierra difícil. La mayoría de bandas de este país no tienen Extremadura en su radar de salas que hacer en el circuito. Pero claro, para mí es inevitable porque tengo que responder al llamado en ese sentido.

¿Qué tal en Cáceres y Badajoz?

Muy bien, al concierto de Cáceres vino muchísima gente para el teatro. Y a mí, la verdad, que el concepto teatro me gusta mucho. Tocas, la gente tiene que escuchar, está sentada, no está tomando. A mí no me gusta mucho que la gente esté alcoholizada en los conciertos, que es algo que culturalmente en este país se hace constantemente. Me gusta ese momentito ahí íntimo y que además después, en el quinto tema está todo el mundo de pie bailando. Y se acaba levantando. Claro, es perfecto porque conviven esos dos mundos, el de la escucha activa, que es algo que mi música solicita y que a mí me gusta conseguir con mi música que la gente escuche atentamente porque tengo cosas que decir, más allá de la melodía, tengo cosas que decir a través de la palabra. Y luego también me gusta convocar el baile. Entonces conviven muy bien los dos mundos. Fue precioso en el Gran Teatro, una noche bastante bonita, y la de Badajoz también.

Nos salimos de 'Scorpiano' y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué canción tuya que te guste mucho sientes que está infravalorada, que no pegó el boom que mereció?

En los últimos años creo que la valoración ha sido acorde a la mía. En los últimos discos. Pasó en 'Vulnerables' y pasó en 'Vueltas'. A 'Scorpiano' aún no lo puedo valorar. Hubo un disco anterior, 'SoloLuna', que en general pasó desapercibido y a mí me parece de los mejores. Y hay un tema que se llama 'Desaprendiendo' que es de los mejores temas que he compuesto. Luego compuse 'Los Olvidados' que para reemplaza 'Desaprendiendo' porque creo que todavía está más afinada políticamente esa canción. Pero 'Desaprendiendo', que es una canción que me encanta y que dice muchas cosas, para mí ha pasado un poquito desapercibida para lo buena canción que creo que es. La he seguido llevando en las giras y aún la llevo todavía. La hemos cambiado musicalmente para no aburrirnos. Pero queremos seguir cantándola por lo pronto y es verdad que no hay tantas canciones que sobrevivan a todas las giras. Y creo que es una buena vara de medir cuando uno se da cuenta de que lleva cuatro discos después y sigue cantando esa canción y que no la ha dejado de cantar en ningún momento desde que la compuso significa que esa canción es buena. Con 'Los Olvidados' va a pasar, no la vamos a dejar de cantar, es posible que nunca. Entonces no hay tantas canciones que sobrevivan a las giras porque cada gira tienes que sacar diez canciones para meter diez nuevas y no puedes ir haciendo el repertorio más largo porque ya tenemos un show largo. No quiero que sea más largo aún.