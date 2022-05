Las voces combativas de la chilena Ana Tijoux y la israelí Liraz cierran el Womad

La rapera chilena Ana Tijoux, la voz de las mujeres que callan por la violencia, será la encargada este sábado de bajar el telón de los conciertos de el multitudinario Womad Cáceres 2022 y previamente la israelí de origen iraní, actriz y cantante Liraz Charhi utilizará su pop universal con toques electrónicos para denunciar la opresión del régimen de Irán.

Se están rebasando las previsiones de público según los organizadores.

El sábado, la última jornada de conciertos, suele ser el día grande del Womad Cáceres, lo que se nota en su cartel, cuajado de ritmos mestizos y voces internacionales como la de Liraz, que ha trabajado en Hollywood con Sean Penn o el desaparecido Philip Seymour Hoffman.

Su aire de estrella combativa lo ha destilado este mediodía en la rueda de prensa que ha ofrecido en el escenario principal de la Plaza Mayor. Allí ha contado el proceso de clandestinidad al que sometió a su segundo álbum para conseguir crear un puente musical entre Irán e Israel, pese a las restricciones del régimen iraní y la censura que ejerce sobre los y las artistas.

“Las mujeres en Irán están silenciadas, marginadas y hay que darles voz”, ha subrayado la artista, que desplegará su pop electrónico y comprometido en farsi en San Jorge, el mismo escenario que anoche vibró y se transformó en una rave gracias al tecno fusión de Taxi Kebab (Francia/Marruecos).

El otro plato fuerte lo servirá en la Plaza Mayor, ya de madrugada, la compositora, letrista, arreglista y ganadora de un Grammy Latino Ana Tijoux (Chile). Hija de exiliados de la dictadura de Pinochet, su hip-hop feminista y activista lo infusiona de mensajes políticos y sociales, tanto en sus letras como en sus declaraciones públicas.

Mucho ha llovido desde que la andadura de Tijoux comenzara a finales de los 90 con el grupo de hip-hop Makiza y llegara a uno de sus cúlmenes en 2014, cuando recibió un Grammy Latino por la canción “Universos paralelos”, en la que colaboró con Jorge Drexler.

La gran jornada ‘womera’ reserva también potentes actuaciones para su último día de conciertos. Pacombo Latino, un proyecto creado en 2009 en Extremadura, en el que se encuentran artistas procedentes de distintos ámbitos -música clásica, jazz, música cubana...- pondrán a bailar a los asistentes de la Plaza Mayor desde primera hora de la tarde.

Les seguirán Cool Up & the Sherlock Horns (España/Extremadura), un proyecto de referencia para los amantes de la música jamaicana. Desde Burundi se asomarán después al escenario principal JP Bimeni & the Black Belts.

Bimeni es un superviviente de la violencia de su país. Era adolescente cuando, en los 90, sobrevivió a un tiroteo entre pandillas.

De formación autodidacta, tras integrar diversas bandas, grabó su primer EP en 2008. Una década después, la BBC eligió su álbum de debut como mejor disco de 2018.

En este Womad desplegará el sonido de su última creación, “Give me Hope”, que navega entre la Motown clásica de los 60 y el soul, la psicodelia y el afro-funk.

Baiuca, una propuesta que une música electrónica con sonidos y ritmos del folklore y la tradición gallega embelesará al público del escenario principal antes de la medianoche, y dará el relevo en San Jorge al británico Theon Cross, que ha redefinido la tuba, ampliando las posibilidades sónicas de este instrumento de manera revolucionaria.

El domingo será la música callejera improvisada, que asalta estos días las calles del centro de Cáceres, la que siga sonando. Los dos grandes escenarios permanecerán en silencio, pero los más pequeños podrán disfrutar de los talleres infantiles para vestir el pasacalles que pondrá el broche de esta edición.

Según la agencia Efe el jueves hubo 80.000 personas y el viernes prácticamente se dobló la afluencia.