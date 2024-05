Concentración del Oeste español este sábado en Zamora por el ferrocarril Ruta de la Plata

Instituciones autonómicas, provinciales y locales, cámaras de comercio, y diversas asociaciones y plataformas han convocado para este sábado 25 a las doce de la mañana en Zamora, en su plaza Mayor, una concentración para reclamar la reconstrucción del ferrocarril Ruta de la Plata que lleva casi 40 cortado entre Plasencia, Salamanca y Astorga (León).

En la demostración, que reclaman que esté hecho en 2040 y no en el horizonte de 2050, van a participar el consejero extremeño de Infraestructuras, Manuel Martín, y la consejera de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, María González Corral.

También el delegado del Corredor Atlántico de la Junta de Castilla y León (Luis Fuentes) y la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora (Leticia García). Ayuntamiento y Diputación de Zamora, Cámara de Comercio zamorana, y se cuenta con el apoyo de la de Cáceres.

Después de la concentración sobre las 13:00 horas, en el Claustro de la Diputación de Zamora que está al lado de la Plaza Mayor, habrá una reunión entre instituciones, empresarios, políticos, agentes sindicales y empresariales, periodistas y asociaciones convocantes.

Desde su creación por tramos a finales del siglo XIX hasta su cierre definitivo en 1986, este eje fue considerado como estratégico y trascendental para las comarcas del Oeste Peninsular –gran parte de ellas constitutivas ahora de la España Vaciada-. Un eje que, de norte a sur, enlazaba personas y transportaba mercancías vitales para la economía de cuatro comunidades y nueve provincias, además de varios puertos de mar importantes., afirma el manifiesto que se leerá este sábado.

“Abandonar esta comunicación ferroviaria ha sido uno de los grandes errores socioeconómicos del país, más aún cuando los sucesivos gobiernos, lejos de rectificar y reparar el error, persistieron en cuestionar su oportunidad e importancia.

Este eje de la Ruta de la Plata permitirá hacer más tupida la malla ferroviaria y puede dar aún más sentido al Corredor Atlántico, porque coserá España y Portugal y permitirá comunicar África, América y Europa por el Oeste Ibérico. También se constituirá en un corredor multifunción para transportar personas, mercancías, energía y telecomunicaciones.

Tenemos que manifestar alto y claro al Ministerio de Transportes que la Ruta de la Plata no está en pañales, ni siquiera las expropiaciones serían un problema, porque tenemos un trazado disponible válido casi en su totalidad. Qué aquí está todo el Oeste, para lograr que el eje que vertebra la red ferroviaria de Andalucía occidental, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Portugal, Galicia y la Cornisa Cantábrica, sea una realidad lo antes posible y su inclusión en la configuración del Corredor Atlántico Transeuropeo.

Las entidades convocantes manifiestan la urgente necesidad de que:

El Gobierno de España manifieste de forma clara y taxativa, que la Ruta de la Plata está entre sus prioridades de actualización de la Red Básica Ferroviaria de España.

El Gobierno de España se comprometa a un Programa de actuaciones con fechas verificables para iniciar los Estudios Informativos y trámites administrativos que definirán el trazado de la reactivada Ruta de la Plata.

Queremos certidumbres y no solo un estudio de viabilidad que terminaría de realizarse en 2026. El Oeste lleva 40 años esperando y despoblándose, no queremos esperar 30 años más. No queremos un Este completamente desarrollado y un Oeste siempre en vías de desarrollo.

No podemos aceptar el año 2050; el futuro del Oeste Peninsular está en juego. Nuestro límite es 2040, para que toda la línea ferroviaria esté terminada entre Plasencia y Astorga, y electrificadas las comunicaciones con Sevilla y el puerto de Huelva.

Por las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia, se realice una “manifestación pública de reivindicación expresa de la inclusión de la Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transportes” y se lo transmitan así al Gobierno de España.

La Comisión de Transportes del Parlamento Español, establezca un equipo de seguimiento del proyecto de “Recuperación de la Ruta de la Plata”, en el cual se informe del estado de avance del mismo y sea accesible a los colectivos de la Sociedad Civil que lo demanden, al menos trimestralmente“.

Los convocantes emplazan a que otra ciudad del oeste español albergue la siguiente concentración, que podría ser en Plasencia.