El esfuerzo de Europa con su ayuda económica merece que todos cumplamos obligaciones, según Vara

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pide que el esfuerzo hecho por la Unión Europea para contribuir a la recuperación económica del país tenga una contraprestación “en el cumplimiento de nuestras obligaciones”.

Ha participado en Badajoz en la presentación de la iniciativa promovida por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar para impulsar la reactivación económica y dar ánimos en la región, y se ha referido a que el fondo europeo extraordinario permitirá paliar las consecuencias de la pandemia y abordar las transformaciones que nuestro país necesita en el futuro.

La idea de que Europa no es un espacio al que los países vayan a “buscar qué me traigo y no a ver qué aporto” y ha defendido que las sociedades más prósperas son las que se construyen sobre la base de los derechos, pero también de las obligaciones.

“Defiendo que Europa ponga condiciones a este esfuerzo monumental que va a hacer para sacarnos de este aprieto y nos obligue a cumplir con nuestros deberes, unos deberes que serán pactados, consensuados y dialogados”.

Para él Europa es en este momento la sociedad más decente del mundo, más libre, más transparente y más democrática y ha apostado por que eso “nos haga sentir y tener sensación de pertenencia” al continente.

“Hace un año Europa estaba en crisis con la salida del Reino Unido y hoy está fortalecida”.

Empresa y Administración

Vara se ha alegrado por el relevo generacional producido en la Asociación de la Empresa Familiar, tras la reciente entrada de Miguel Ángel Leal como presidente en lugar de José Piñeiro, y lo ha calificado “como una magnífica noticia que nos permite mirar al futuro con esperanza, a pesar de las dificultades por la que estamos atravesando”.

Ha destacado la colaboración entre ambas partes a lo largo del tiempo, asegurando que “en una tierra como la nuestra solo se puede avanzar desde la complicidad”.

“Es admisible que tengamos posiciones diferente e ideas distintas, pero la fortaleza de esta región reside en el impulso económico de sus empresas y en el acompañamiento de la política”,