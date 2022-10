La gigafactoría de baterías de Extremadura se queda fuera de las ayudas del Perte

Revés, otro más, para uno de los proyectos industriales más importantes, en cuanto a inversión y empleo, que se prevén en Extremadura en los próximos años. La gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata (Cáceres), impulsada por la compañía china Envision y Acciona Energía, se ha quedado finalmente fuera de las millonarias ayudas previstas en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para el Vehículo Eléctrico y Conectado del Ministerio de Industria.

Según ha adelantado La Tribuna de la Automoción, la resolución definitiva se conocerá este jueves, pero la que será la segunda gigafactoría con la que contará España, cuya inversión total alcanzará los 1.000 millones de euros y se crearán hasta 3.000 puestos de trabajo directos, según las cifras que se dieron a conocer el pasado junio en la presentación del proyecto, no contará con la financiación de estos fondos europeos.

Hace justo dos meses que el consorcio formado por una docena de empresas españolas, liderado por Envision, recibió el primer revés. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desestimó el proyecto en primera fase porque no cumplía con “la estructura mínima del Perte del Vehículo Eléctrico”, por lo que en esa resolución se advertía que no podía ser objeto de ayudas. Además, el documento indicaba que “el presupuesto financiable del proyecto tractor, considerando aquellos proyectos primarios que alcanzan el umbral de viabilidad técnica de la propuesta, no alcanza el importe mínimo indicado en el artículo 11.2 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo”. La compañía había solicitado 500 millones de euros de financiación.

Envision presentó entonces alegaciones dentro del plazo porque contaba con ese primer rechazo provisional. Así se lo transmitió a la Junta de Extremadura junto a la seguridad de que la gigafactoría será una realidad “sí o sí”.

Ante ese compromiso, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también se ha mostrado siempre convencido de que el proyecto saldrá adelante. “Tendrá un final feliz” dijo a finales de agosto al ser preguntado por este asunto. Posteriormente, en otras ocasiones ha subrayado que la inversión se llevará a cabo en el suelo industrial de ExpacioNavamoral con o sin las ayudas del Perte, por lo que ya se estarían buscando fórmulas para hacer realidad este proyecto

La Junta de Extremadura ha rechazado valorar la decisión del Ministerio de Industria hasta que la resolución sea oficial.

Proyecto para 2025

A principios de junio se conoció el proyecto del grupo chino Envision y la empresa española Acciona Energía para implantar una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Si el proyecto no sufre modificaciones tras quedarse fuera de las ayudas del Perte, la planta, con una capacidad inicial de 10GWh, creará 3.000 nuevos empleos verdes de alto valor añadido cuando esté plenamente operativa en 2025, según anunció Envisión, que lidera el proyecto VENERGY+.

La gigafábrica de última generación suministrará celdas, módulos y paquetes de baterías de alto rendimiento con mayor autonomía y densidad energética. La instalación se alimentará con un 100% de energía verde suministrada por fuentes locales.

Los promotores destacaron entonces la “colaboración estratégica duradera con el Gobierno español para producir la próxima generación de vehículos eléctricos y apoyar que el suministro de piezas y componentes de vehículos con tecnología avanzada provengan del comercio local”. Esto situará a España, a su juicio, como polo de un nuevo centro para los vehículos eléctricos en Europa.

El entendimiento de Envision con el Gobierno de España y la Junta de Extremadura se escenificó el 20 de julio cuando la empresa firmó en Navalmoral de la Mata un protocolo de colaboración y los memorandos de entendimiento en presencia del presidente, Pedro Sánchez, y de la ministra de Industria, Reyes Maroto.