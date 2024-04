El Ministerio deniega a los tabaqueros el uso de un desinfectante no autorizado en la UE

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura que deniega el uso excepcional del producto 1,3-dicloropropeno para el cultivo del tabaco, según ha transmitido por carta este lunes el ministro Luis Planas a la consejera Mercedes Morán, según ha informado el Ejecutivo extremeño.

En la misma, ha señalado que “no puede reconsiderar su decisión y estimar” el recurso de alzada interpuesto por la Junta de Extremadura contra la resolución denegatoria de la autorización excepcional de dicho producto.

De este modo, el ministro conmina al uso del metam sodio, un producto que, según ha afirmado Mercedes Morán, “no es viable teniendo en cuenta que las condiciones climáticas de este año 2024 no permitirían su efectividad, puesto que las abundantes lluvias impiden aplicar de manera eficaz este desinfectante”. A este respecto, la consejera ha incidido en que el uso del dicloropropeno “es imprescindible para los cultivadores de tabaco y la no utilización de este producto, que es la materia activa básica para la desinfección, supondrá que los agricultores no podrán obtener una producción aceptable en rendimiento y calidad”.

En este sentido, ha recordado que en Italia sí se ha autorizado ese uso del 1,3-dicloropropeno mediante un decreto de este pasado 8 de abril. “El hecho de que en dicho país se haya dado ese permiso puede representar para el sector tabaquero extremeño un agravio comparativo y los propios agricultores lo podrían interpretar como una situación de competencia desleal hacia ellos, porque pueden entender que no están en igualdad de condiciones los agricultores extremeños y los italianos, y sería una desventaja y una merma en la producción de tabaco en Extremadura”, ha denunciado.

Finalmente, Mercedes Morán ha recalcado que “es imprescindible” el uso de este producto, por lo que ha pedido al ministro que “reconsidere su decisión, máxime cuando hoy mismo los tabaqueros se encuentran en Madrid reivindicando el uso del dicloropropeno”.