El nuevo plan de empleo joven contará con 80 millones para llegar a 20.000 extremeños

El nuevo plan de empleo joven de Extremadura pretende llegar a 20.000 personas y estará dotado con 80 millones de euros, el mayor presupuesto hasta la fecha, según ha anunciado este jueves la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutirérrez, en una comparecencia a petición propia en la Asamblea.

El plan será aprobado en próximas fechas, pero la consejera se ha mostrado abierta al acuerdo con los grupos políticos y con los agentes sociales y económicos.

Según ha explicado, contará con tres ejes -orientación específica, formación y oportunidad laboral- y aprovechará la experiencia y buenas prácticas de los planes anteriores. Entre las novedades, se creará una red de puntos de orientación y prospección, la escuela de segunda oportunidad que ya funciona en algunas regiones españolas y una nueva línea de contratación de jóvenes para que los autónomos amplíen su negocios. Y continúan iniciativas como el programa Ítaca para jóvenes sin formación y las Lanzaderas de Empleo por sus buenos resultados.

Gutiérrez ha señalado que en 2020 los parados jóvenes han bajado en 5.300 personas, lo que hace que Extremadura haya sido la región donde más ha descendido, mientras que a nivel nacional han crecido un 24 %. Sin embargo, a pesar de este mejor comportamiento en Extremadura, el impacto de la crisis sanitaria ha sido "muy fuerte", ha reconocido.

La oposición reclama nuevas políticas

La diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha considerado que las "cifras alarmantes" de empleo juvenil deberían dar "vergüenza" al Ejecutivo regional. A su juicio, año tras año se repiten políticas que demuestran que "algo está fallando" y no se aprovechan las oportunidades de Extremadura para crear riqueza.

Rodríguez, que ha invitado a la Junta a aprovechar los fondos europeos para la recuperación, ha criticado que se apueste por trabajos de baja cualificación y precarios, en vez de empleos de calidad y con futuro que den estabilidad.

El portavoz de Ciudadanos David Salazar ha acusado a la consejera de comparecer para "interpretar" los datos de empleo y ofrecer una solución que es "más de los mismo": un plan de empleo joven de dos años y con más dinero. Salazar, que ha subrayado que Extremadura es el sitio de Europa donde más difícil lo tienen los jóvenes porque falta trabajo, ha señalado que si algo no funciona hay que cambiar de política.

Al igual que Rodríguez, ha hecho hincapié en el mayor desempleo juvenil entre las mujeres porque hay problemas para la conciliación familiar, y ha abogado por formar a los jóvenes en las profesiones del futuro.

El diputado del PP Javier Cienfuegos también ha considerado que si se apuesta por las mismas políticas de nada va a servir el nuevo plan, ya que son seis años de destrucción de empleo y el problema es anterior a la pandemia.

Cienfuegos ha considerado que pueden compartir las líneas generales del plan vigente, pero no pueden apoyar sus resultados, y ha hecho hincapié en el problema de la marcha de los jóvenes a otras regiones y de la mujer, como ha comentado los anteriores parlamentarios. A su juicio, los jóvenes no quieren empleos de tres o seis meses, ya que ese "no es el futuro".

El diputado socialista Felipe Redondo ha criticado el discurso "catastrofista y pesimista" de la oposición, y frente a ello ha destacado el nuevo plan, dotado con 80 millones.

La consejera ha aclarado que en su intervención ha ofrecido datos positivos, negativos y que ha hecho "autocrítica" de su gestión. A su juicio, la marcha de los jóvenes es "pura propaganda", ya que el hecho de que haya movilidad no quiere decir que sea un "éxodo".