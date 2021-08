Publicada la convocatoria de becas complementarias para universitarios

La Junta de Extremadura ha publicado la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para el próximo curso, cuyo objetivo será premiar el rendimiento académico y ayudar a sufragar gastos a estudiantes que cuenten con escasos recursos, para lo cual el Ejecutivo extremeño ha destinado un presupuesto de 1,4 millones de euros.

Como novedad se establecen dos modalidades de becas, una al rendimiento académico, donde el solicitante deberá haber obtenido una nota media de 8,00 puntos o superior en el curso, pruebas de acceso y estudiantes de posteriores cursos en base a la nota media obtenida en el curso anterior, por lo que la cuantía oscilará entre 250 y 400 euros.

Además, se ha añadido una segunda modalidad de beca, con cuantía fija ligada a renta, para cubrir los gastos generales por la realización de estudios universitarios de las personas solicitantes, cuyo nivel de renta familiar del año anterior al curso 2020/2021 no superen los umbrales establecidos, la cual será de 500 euros.

Ambas se podrán solicitar a partir del 11 de agosto, teniendo el plazo de un mes desde ese mismo día.

El director general de Política Universitaria, Juan José Maldonado, ha indicado que "es necesario retener el talento en el territorio para generar las máximas posibilidades a nivel individual y colectivo, para que todas las personas que quieran estudiar en la Universidad de Extremadura (UEx) puedan hacerlo".

Asimismo ha incidido en que la novedad que ofrece esta convocatoria es apostar por el rendimiento académico incluyendo a los estudiantes de nuevo ingreso que superen la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU).

Podrán optar las personas que se matriculen para estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado en la Universidad de Extremadura y Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura, o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte.