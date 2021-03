La Policía Local de Mérida pone 14 sanciones en los accesos de Calamonte, que está cerrado

La Policía Local de Mérida ha puesto 14 denuncias en los controles de movilidad hechos en los accesos que unen Mérida con Calamonte, municipio este último que está absolutamente cerrado desde la semana pasada por su incidencia del virus.

Para ese municipio de 6.000 habitantes, 9 kilómetros al suroeste de Mérida, se han puesto limitaciones drásticas desacostumbradas como es el bloqueo de todos los accesos por parte de las policías locales estatales; los controles aleatorios de otros casos han sido sustituidos por fijos y permanentes.

Por otro lado la policía local emeritense ha puesto 52 sanciones más, dentro de la ciudad, por violar normas anticovid.

Han sido a lo largo de la semana pasada del 22 al 28 de febrero, 10 en los controles por la limitación de movimientos, 2 por no respetar la distancia de seguridad, 14 por no llevar mascarilla, 18 denunciados en reuniones de más de seis personas (en calle Marquesa de Pinares y calle Los Arqueólogos), 4 por no respetar el toque de queda y 4 denuncias por la celebración de una fiesta ilegal en local particular con 10 personas no convivientes (en la calle Plasencia).

También ha habido 12 denuncias por la celebración de botellones (en calle Los Arqueólogos, calle Anas y calle Legión X).

Efectivos de la Policía Local están ya siendo vacunados contra el coronavirus dentro del plan establecido por Salud Pública.