Consejera extremeña de Salud propone quitar la nota de corte del MIR para que así haya más médicos

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, propone eliminar la nota de corte del MIR que establece el Ministerio de Sanidad para evitar así que queden plazas vacantes: “Es un lujo que no nos podemos permitir ante la acuciante falta de profesionales”.

Preguntada en Cáceres por las vacantes producidas en medicina de familia, ha respondido que es una “preocupación máxima” que haya 459 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria en toda España sin cubrir, de ellas 61 en Extremadura, siendo el Área de Salud de Coria la más perjudicada.

Además se da la “paradoja” de que hay 3.000 jóvenes que entran con “más de un 13 de nota” en las facultades “a los que no se les permite acceder a las plazas MIR porque no pasan la nota de corte del Ministerio”, lo que ha tachado de “inverosímil”.

La titular de Salud ha agradecido el segundo llamamiento MIR hecho para poder cubrir las plazas desiertas, tras el récord de vacantes en la convocatoria ordinaria, pero el Ministerio “está a tiempo de rectificar y eliminar esa nota de corte”.

Esta es una de las dos peticiones que la Junta de Extremadura ha defendido en los últimos Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de salud, junto a un sistema de elección de plazas que “debe ser presencial o en tiempo real”.

“De momento la elección parece que están trabajando para que el año que viene ya sea presencial en un tanto por ciento y en tiempo real el resto, cosa que me parece un acierto. Y en la nota de corte, a día de hoy no tenemos respuesta, pero yo voy a seguir insistiendo, porque es un lujo que no nos podemos permitir”.

Por parte de la Junta de Extremadura la consejera ha recordado las mejoras impulsadas para atraer y fidelizar a estos profesionales, como “el cien por ciento de la paga extraordinaria”, algo que “no se hacía”, y “contratos de hasta tres años a los MIR que terminan”.