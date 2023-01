Cs presentará una enmienda a la totalidad a la ley del PSOE para legalizar Valdecañas

Ciudadanos Extremadura presentará una enmienda a la totalidad a la propuesta de ley del grupo parlamentario socialista con la que se pretende regularizar 55 zonas ZEPAS y evitar el derribo del complejo urbanístico Marina-Isla de Valdecañas.

“Uno de los motivos de esta propuesta de ley es evitar el derribo de la Isla de Valdecañas, algo con lo que estamos de acuerdo, pero entendemos que esta no va a ser la solución”, ha considerado este lunes en una rueda de prensa el diputado regional de Cs Fernando Baselga. A su juicio, “lo lógico” es que dicha propuesta se presente en el Parlamento con todos los trámites, no por la vía de urgencia, con informes jurídicos, de impacto ambiental, alegaciones, exposición pública, etc.

Baselga ha recordado que la Isla de Valdecañas ha tenido ya distintas sentencias a lo largo de 15 años, una de ellas del Tribunal Supremo, en la que se ha ordenado su demolición. Por lo que, a su juicio, el PSOE pretende utilizar las leyes con “fines políticos y propagandísticos”, y ha subrayado que “hacer una ley a posteriori tratando de anular una sentencia judicial es imposible, es jurídicamente inviable”.

El diputado de Cs ha opinado que la Administración se debe a dos principios de actuación derivados de la seguridad jurídica, como son el principio de buena fe y el de confianza legítima de los ciudadanos, que no puede ser alterada “arbitrariamente”. “Creo que esto es algo absolutamente necesario en un estado de derecho; si se están aplicando unas leyes que luego dicen que no existen, ¿qué seguridad jurídica vamos a tener en Extremadura?”, ha planteado.

Asimismo, Baselga ha considerado que habrá que adoptar medidas políticas, probablemente con el Gobierno nacional, para evitar así un derribo que, de producirse, sería “un escándalo y una vergüenza” para la comunidad autónoma.

Además, ha subrayado la necesidad de no prologar la “agonía” de los propietarios de la Isla de Valdecañas, que tras 15 años de polémicas se encuentran sufriendo una “verdadera prueba psicológica” sin saber si se van a demoler sus casas.