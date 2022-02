Irene de Miguel: “Aún espero la llamada que Vara me anunció en la investidura”

La coordinadora de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que aún sigue esperando la llamada que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le anunció en el debate de investidura cuando le dijo que le había gustado mucho su discurso y que quería sentarse a dialogar sobre asuntos como la transición energética.

En una entrevista con Efe, Irene de Miguel ha señalado que desde que Podemos llegó a la política regional nunca habían estado en las instituciones con mayoría absoluta del PSOE y se están dando cuenta "de lo que eso supone", por lo que ha calificado de "complicado" hacer oposición y recuerda que Vara ofreció hasta seis pactos "y a día de hoy no hemos visto materializado ni uno".

Es precisamente en el tema de la transición energética, el que más le "duele" esa falta de diálogo, porque se trataba de trabajar en propuestas para una transición "que beneficiara al territorio y no solo al oligopolio". "El tema de transición energética me duele especialmente porque es un muro", afirma Irene de Miguel, que confiesa que tiene el teléfono de todos los consejeros y consejeras, con los que tiene relación directa, menos con la de Transición Ecológica, Olga García.

A su juicio, esta consejera "nunca ha tenido interés en ponerse en contacto conmigo, aunque sabe que tenemos propuestas claras en torno a esta cuestión", y añade que Fernández Vara "tampoco ha servido de puente, aunque de cara a la galería diga que se reúne conmigo para hablar de esos temas. No es verdad".

Coaliciones de Gobierno

La dirigente de Podemos indica que "más allá del juego político hay que ser útiles para solucionar problemas concretos de los ciudadanos" y atribuye esta actitud de Fernández Vara a que su formación "no es necesaria para su gobierno".

En su opinión, ese es el motivo por el que Extremadura es una de las regiones donde más distintas son las políticas que se están haciendo respecto a las del gobierno de coalición en Madrid. "Yo veo lo que se hace en Baleares o Valencia, donde gobierna el PSOE, pero lo hace en coalición, y no tiene nada que ver con lo que se hace en Extremadura", señala Irene de Miguel.

Además duda de que Vara tenga "la suficiente fuerza para experimentar nuevas formas de gobierno, que requieren de consenso y escucha, pues habla de ello, pero no lo ejercita" y cree que se necesita "alguien que no se quede solo en las palabras". No obstante, cree que en el caso de haber necesitado los votos el PSOE tampoco hubiera optado por Podemos "porque claramente el socio prioritario de Vara siempre ha sido Ciudadanos", ya que "no le expone tan claramente las contradicciones como nosotros".

Proyecto para Extremadura

Pese a todo y de cara a las elecciones de 2023, Irene de Miguel asegura que Podemos "ha nacido para gobernar y cambiar las cosas" y su voluntad "es entrar a gobernar y ser parte de ese proceso de gestión", porque "si no, para que se está en política, para estar en la oposición eternamente, no se entra".

En este sentido, recuerda que ya en las pasadas elecciones Extremadura fue "vanguardista" en la conformación de la candidatura de Unidas por Extremadura, dando cabida a partidos con fuerte carácter territorial y atendiendo las demandas de la España vaciada, por lo que la labor ahora debe ser "ampliar y ensanchar".

A nivel personal dice que no se quiere ir de Extremadura "porque considero que el proyecto es muy importante para esta tierra y me gustaría seguir viéndolo muy de cerca".

Irene de Miguel también defiende el beneficio que ha supuesto para Extremadura la presencia de Podemos en el Gobierno de España, logrando aumento de inversión en dependencia, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y subida de las pensiones.