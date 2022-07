De Miguel pide a Vara que “no se conforme con migajas” y que la Junta participe en los proyectos del litio

Unidas por Extremadura (UPE) ha llegado al último Debate del Estado de la Región de la legislatura sacando pecho por los buenos datos de empleo y por el éxito del escudo social desplegado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias, tanto económicas como sociales, de la COVID-19, y que achaca a la presencia de Podemos en la coalición. Por eso, la portavoz de la formación morada, Irene de Miguel, no ha dudado en reclamar al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un giro a la izquierda ahora que todo apunta a que la situación económica empeorará por el alargamiento de la guerra en Ucrania.

De Miguel ha tomado las palabras que el martes usó el presidente en su discurso y le ha pedido “ambición y coraje” y que “no se conforme con migajas” de las grandes empresas que llegan a Extremadura “no para hacernos un favor, sino porque somos ricos en recursos”. En este sentido, la portavoz de UPE se ha referido al decreto ley que aprobará la Junta para declarar de interés público el litio y condicionar su extracción a la puesta en marcha de proyectos de transformación en la región. A pesar de sus dudas sobre que legislativamente se pueda llevar a cabo, De Miguel ha celebrado este anuncio porque “es lo mínimo: Después de 40 años de expolio y saqueo, deberíamos haber aprendido que lo que se produce aquí, se debe transformar aquí”.

La formación morada apuesta por tener participación directa en los proyectos industriales a través de una empresa pública que los gestione y liderar “la revolución verde” mediante el fomento del autoconsumo energético y las comunidades energéticas locales, en lugar de apostar por las grandes eléctricas que “secan nuestros embalses”. De hecho, ha preguntado a Fernández Vara cómo es posible que Extremadura produzca cuatro veces más energía de la que consume pero que sea la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza energética.

Irene de Miguel también ha reclamado al presidente medidas “valientes y progresistas” para defender a las personas más vulnerables, inversiones sociales y un sistema fiscal “justo” contrario a la rebaja de impuestos generalizada que propugnan PP y Cs. “Con tanques no se llenan las neveras, con rebajas fiscales generalizadas no se garantiza la atención primaria, con dejar que las grandes empresas sigan especulando con la luz y los combustibles no se protege a la ciudadanía”, ha insistido.

Apuesta por los servicios públicos

La próxima puesta en marcha del tren de altas prestaciones en Extremadura también ha ocupado parte de la intervención de la portavoz de UPE. A su juicio, aún queda mucho para tener un tren “digno” en Extremadura y “vender que vamos a tener un AVE Plasencia-Badajoz es un insulto a los extremeños que han sufrido tantas humillaciones” al respecto.

En cuanto a la situación del Sistema Extremeño de Salud (SES), De Miguel ha lamentado la “absoluta” falta de planificación en las plantillas de médicos y enfermeros, así como de coordinación entre el SES y la UEX y la previsión de las jubilaciones. “Usted cree que el deterioro de la Atención Primaria no tiene nada que ver con la falta de incentivos, con que tengamos las pagas extras más bajas de España, que las guardias que no se cobran como tal, con los contratos temporales o que algunos profesionales tengan que ver a más de 70 pacientes diarios”, ha dicho al presidente de la Junta

En Educación, ha realizado un duro reproche a Fernández Vara por el cierre de colegios durante esta legislatura. “Ha cerrado 5 colegios, el Juan XXIII, que es un centro que está realizando un proyecto colectivo que ayuda a las familias vulnerables, el Ortega y Gasset de Almendralejo, el Cristo de Villanueva, el de Robledillo y el de Conquista de Guadiana: ¿Dónde ha quedado su voluntad de servicio público?”, ha añadido.