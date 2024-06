Morales, presidente de la Diputación de Cáceres: “Es absolutamente injusto que la financiación se haga en función de la población”

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que es “absolutamente injusto” que la financiación para las administraciones locales y provinciales “se haga sólo en función de la población” de cada territorio porque “entonces cerramos, nos vamos todos a Madrid o a Barcelona, que nos den allí cobijo”.

En este sentido, ha asegurado que existen “singularidades y los españoles tenemos los mismos derechos”, por lo que el Estado “debe distribuir en función de otros parámetros”, en referencia a la despoblación y la generación de energía. A su juicio, estas cuestiones tenían que estar marcadas en la ley “de alguna manera” a efectos de “redistribuir la riqueza entre todos los españoles”.

“Desde la Diputación de Cáceres vamos a ser exigentes”, ha añadido Morales en la inauguración del II Foro Municipalismo Extremadura, organizado por el Periódico Extremadura y que se celebra este viernes en el Complejo Cultural San Francisco. De esta forma ha defendido una modificación “de una vez por todas” de la financiación en las provincias.

En este contexto, Morales se ha referido a que la cacereña “está produciendo energía para que del PIB de Madrid o de Cataluña o de Valencia saquen pecho los dirigentes de que van como un cañón y están creando empleo y riqueza”.

Así, ha puesto el foco en la “riqueza que produce esta tierra”, con “la energía que está generando no solamente la Central Nuclear de Almaraz, sino también las hidráulicas, las fotovoltaicas, las nuevas energías...somos la segunda provincia en producción de energía en España”, ha dicho. En este sentido, ha vuelto a reclamar la restitución del canon energético. “La provincia de Cáceres, no hace mucho, era solvente porque recibía el canon energético”, ha asegurado Morales.

“Nosotros vamos a ser exigentes, me da igual quién gobierne. Y yo no soy ni pro-nucleares ni contra-nucleares, soy realista de lo que produce, de la riqueza que genera y del empleo que está produciendo una instalación como la central de Almaraz”, ha remarcado. Morales ha precisado que “yo no entiendo del mix energético; entiendo de la realidad de mi provincia, del Campo Arañuelo”. “Si la producción de energía nuclear no es conveniente para no sé qué, que se sustituya, pero que la riqueza y el empleo queden en esta provincia”, ha apuntado.

Además, se ha preguntado “qué va a ser de nosotros, sobre todo en una provincia como la de Cáceres que son 20.000 kilómetros cuadrados con apenas 400.000 habitantes”. En este sentido ha añadido que “tenemos pocos diputados y poco pintamos nosotros en las decisiones generales”, al tiempo que ha señalado que “tenemos que dar soluciones a muchos ciudadanos que libremente quieren seguir viviendo en los pueblos de nuestra provincia”.

El presidente de la Diputación ha agradecido a los empresarios que “están arriesgando para posibilitar que haya trabajo en los municipios” y el medio rural; y ha recordado la falta de mano de obra que le trasladan esos empresarios y que “en la necesidad de tener personal cualificado, ahí también va a estar la Diputación”. “Yo no entiendo por qué en este momento no hay un ministro o una ministra en el gobierno de España que se dedique especialmente y fundamentalmente al ámbito rural, al mundo local, a los ayuntamientos, a la problemática real de una parte muy grande de esta España”, ha afeado.

Al respecto, ha puesto de manifiesto la necesidad de “que los ayuntamientos y el mundo local nos pongamos de acuerdo” y ha instado a no usar la FEMP o la FEMPEX, “en función de quién gobierne, como ariete contra el gobierno de turno” sino a defender “los intereses de los ciudadanos que viven en el mundo rural”. Morales se ha referido también al “tutelaje permanente” al que están sometidos, a su juicio, las administraciones locales (los ayuntamientos y las diputaciones) por parte de los gobiernos nacionales y autonómicos. “Parece que somos administración de segunda clase; nos imponen determinados criterios sin contar con nosotros”, ha dicho a la vez que ha subrayado que “obviamente, los ayuntamientos tenemos un problema grave de financiación”.