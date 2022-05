El PP de Feijóo opta para suceder a Monago en Extremadura por la concejala de Cáceres que ya propuso García Egea

Hace más de nueve meses que el PP de Extremadura espera que Génova convoque su congreso regional para decidir quién sustituirá a José Antonio Monago al frente del partido y como candidato a la Junta. La fecha se espera conocer antes de que acabe mayo, una vez que la nueva dirección del PP ha optado por la concejala del Ayuntamiento de Cáceres María Guardiola, que fue la persona propuesta por el anterior secretario general, Teodoro García Egea, y desactivar las opciones del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, próximo a Monago.

La intención en todo momento del PP de Feijóo ha sido llegar con una única candidatura al congreso regional. Por eso, desde la dirección nacional se había emplazado a Guardiola y a Pizarro a alcanzar a un acuerdo, una candidatura de consenso que finalmente no ha sido posible. Según ha informado Canal Extremadura, el aún presidente de los 'populares' extremeños ya ha comunicado la voluntad de Génova a la dirección regional, a las direcciones provinciales del partido y a los afectados, que no han querido hacer valoraciones hasta que no se oficialice la decisión.

El alcalde de Plasencia lleva tres legislaturas consecutivas al frente del Ayuntamiento con mayoría absoluta, pero Fernando Pizarro ya había advertido que no repetiría como candidato municipal. Sin embargo, desde junio de 2021 se postula para dirigir el PP en Extremadura y ha solicitado en numerosas ocasiones la convocatoria del congreso regional para llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones autonómicas de 2023.

Por eso, el pasado enero sorprendió el nombre de María Guardiola, una concejala de Cáceres actualmente en la oposición, aunque con experiencia una amplia experiencia en la gestión pública. Su candidatura había contado con el apoyo de las direcciones provinciales del PP pero se había hecho sin contar con José Antonio Monago. De hecho, Guardiola se encuadra en el bando del presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León, al que también pertenece Alberto Casero, el que fuera mano derecha de García Egea. De esa cercanía con Génova, de la que no gozaba la dirección en Extremadura, salió esta candidatura..

No obstante, Guardiola ha sido secretaria general de la Consejerías de Economía y Hacienda (2012) y de Ciencia y Tecnología (2014) durante la legislatura de Monago como presidente de la Junta de Extremadura. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura.