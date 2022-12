El PP prescinde de su candidata en Mérida una semana después de que su nombramiento rompiera al partido

“Me siento engañada y decepcionada” así comenzaba la rueda de prensa la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, en la que ha anunciado este martes que el Partido Popular prescinde de su candidata, Fátima Mulero, tan sólo una semana después de que su nombramiento rompiera el partido en la capital extremeña.

Cuando conocí a @Fatima_Mulero me encontré con una empresaria exitosa, una joven con talento y, sobre todo, con una persona buena y cercana. Supe entonces que tenía que ser ella la encargada de luchar por convertir Mérida en una tierra de oportunidades. #HablaExtremadura pic.twitter.com/du4Jf15LkP — María Guardiola (@MGuardiolaPP) 13 de diciembre de 2022

Guardiola ha insistido durante su comparecencia, en la sede regional, que reconoce su error y que pensaba que Fátima Mulero “era la mejor opción para Mérida, estaba convencida”. En este sentido, la presidenta popular extremeña ha explicado que “hay dos tipos de errores, los que se asumen y los que se tapan” y ha asegurado que “no voy a ser esclava de un error”.

Guardiola ha reiterado que quiere “un político que venga con transparencia y que acredite la ejemplaridad que se necesita”. Es cierto ha asegurado que la hasta hace unas horas candidata por Mérida, Fátima Mulero, “presentó su dimisión” cuando ya se pensaba en su destitución y que ahora busca “el mejor proyecto para la ciudad de Mérida”.

Mulero no ha sido “sincera” con los populares, ha insistido Guardiola quien ha asegurado que a la mayor brevedad posible “se designará a un candidato o candidata de confianza y acredite ejemplaridad”.

Conversaciones y cruce de whatsapp

Según ha relatado Guardiola, en los días posteriores a la designación de Mulero, que fue presentada el pasado 13 de diciembre, mantuvieron varias conversaciones en las que se le preguntó por varias cuestiones y “sus respuestas me resultaron válidas”.

“Luego hubo otras” respuestas -de Molero- “que no me han valido” a raíz de recibir informaciones contrastadas, ha apuntado Guardiola, quien ha afirmado que este lunes llamó por teléfono a Molero para informarle de que ya no sería la candidata y que, posteriormente, esta última le expuso que “dimitía” de dicho cargo electoral y “pedía privacidad”.

Dimisión en bloque de la Junta Gestora del PP de Mérida

El nombramiento de Fátima Mulero hace una semana llevó a la dimisión de casi todos los miembros de la Junta Gestora Local del PP de Mérida, tras la dimisión de su presidente, Miguel Valdés, por la manera en la que la dirección regional había designado a la nueva candidata a la alcaldía, acusando al partido de falta de “honradez y lealtad”. Siete días después, es el PP el que prescinde de su candidata a la alcaldía de la capital autonómica “por falta de confianza”.