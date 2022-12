El PP “humilla” al presidente de la gestora de Mérida y presenta nueva candidata a la alcaldía

Sorpresa mayúscula en Mérida tras conocer a la candidata del PP a la alcaldía y enfado, también mayúsculo, del que hasta ahora era el presidente de la gestora del partido en la capital de Extremadura. El PP ha presentado a Fátima Molero, de 30 años de edad, como cabeza de lista en una ciudad que, según ha afirmado, necesita ofrecer “oportunidades de futuro” a los jóvenes y tener herramientas que permitan apoyar a las empresas ya los emprendedores.

“No tengo experiencia política, pero tengo humildad y valentía, y soy realista”, ha afirmado Molero acompañada por la presidenta regional, María Guardiola.

Molero es natural de Mérida, donde regresó hace dos años tras un periodo fuera de Extremadura. Es fundadora de la empresa Auticmo, especializada en ofrecer servicios online y presenciales de terapia, formación y asesoría en tecnología aplicada al autismo para profesionales, entidades y familias. Egresada en Educación Primaria y Psicología, fue seleccionada por la revista Forbes como una de las jóvenes menores de 30 años más influyentes de Europa en 2019.

Según ha asegurado la candidata emeritense, la propuesta para liderar el PP local en las elecciones municipales del año que viene la recibió hace 10 días y que su respuesta positiva fue casi inmediata.

Esta situación ha provocado la renuncia inmediata de todas sus responsabilidades en el partido de Miguel Valdés, que ha asegurado este martes sentirse “humillado” por la dirección regional tras conocerse la propuesta de Fátima Mulero. “La política es necesaria y, en mi caso, los políticos no han estado a la altura”, ha dicho en referencia a la dirección del partido en Extremadura.

Valdés, que fue designado presidente de la Gestora Local en septiembre de 2021, en un momento “en el que nadie quería” asumir esta responsabilidad, según ha agregado, ha dicho que la presidenta regional, María Guardiola, es “una magnífica candidata, pero me ha decepcionado de cómo me ha tratado”. “Si no confían en una persona, se da un paso al lado”, ha agregado Valdés con lágrimas en los ojos.

Ha relatado que conoció la propuesta de Fátima Mulero como candidata del PP a la Alcaldía de Mérida durante una reunión celebrada en la tarde de este lunes con la dirección del partido. “Cuando salí de la reunión, mi hijo me dijo: no dejes que te humillen”, ha apuntado emocionado.

Se da la circunstancia de que el Comité y la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Badajoz ratificó en octubre la continuidad de la Junta Gestora Local de Mérida, la cual, con la salida de Valdés, queda en el aire.

“La testosterona no aporta nada”

Por su parte, la presidenta del PP de Extremadura Guardiola ha manifestado en relación a la dimisión de Valdés que “la testosterona no aporta nada a los proyectos políticos”. A su juicio, un proyecto político “ilusionante” precisa también de ampliar su ámbito de actuación “a más gente”.

Asimismo, ha dicho que las candidaturas precisan de “perfiles de cambio y ganadores”.