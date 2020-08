Alcalde de un pueblo pide ayuda para evitar una celebración de 130 personas y Sanidad lo lamenta: “No puedes”

Los reencuentros y celebraciones familiares y de amigos están en el origen de numerosos brotes que se están produciendo en Extremadura, una comunidad con algo más de un millón de habitantes pero que en agosto recibe otros 300.000, en buena parte emigrantes que regresan para pasar sus vacaciones y revisar las casas.

Días atrás un banquete post comunión con un centenar de personas de varias localidades causó un brote con de momento 17 positivos, ya que al menos una de las asistentes se había infectado previamente según se supo después al hacerle la prueba.

Ahora ha sido un bautizo en una barriada de Badajoz con ya tres positivos y 28 contactos.

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha explicado esta mañana en una rueda de prensa en Mérida para hablar la situación general, que ayer le llamó un alcalde preocupado.

“Me dijo, y no voy a decir qué localidad era, que tenía constancia de que se iba a producir una celebración con ciento treinta personas y que qué podía hacer para evitarlo. Le tuve que decir ‘lo siento pero no puedes, necesitas autorización judicial así que lo único que puedes hacer es recomendarles que no lo hagan’ ”.

Una juez tumbó la resolución

Vergeles ha lamentado la falta de resortes legales rápidos sin necesidad de autorización judicial ya que a las solicitudes que se plantean unos jueces deciden en un sentido y otros en otro.

Recientemente el Ejecutivo extremeño quiso prohibir mediante resolución las reuniones familiares domiciliarias con más de 15 personas, pero una jueza de Mérida lo rechazó alegando entre otros motivos que no se justificaba ni el número, por qué no diez o veinte, y sobre todo el por qué ese límite se ponía solo a los encuentros en privado y no en los restaurantes o salones de celebraciones.

O en Valencia

El vicepresidente y consejero de Sanidad ha contado como otro ejemplo que su compañera de Valencia intentó días atrás poder confinar una población, y los tribunales la desautorizaron