Las consultas médicas por teléfono “son solo de cribado”

El Servicio Extremeño de Salud pretende recuperar la consulta presencial de los médicos de familia en centros de salud, pero están ahora plenamente volcados a rastrear y prevenir brotes precoces del virus, y la atención telefónica que hacen “es solo de cribado”, para ver al paciente en persona si es necesario.

Así ha explicado la situación actual, empeorada además por las vacaciones de verano del personal, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, también vicepresidente segundo de la Junta.

En una rueda de prensa en Mérida ha sido preguntado por ello. “La atención primaria”, ha respondido, “está ahora completamente dedicada a rastrear y a la detección precoz de brotes, si detectamos tantos contactos no es por casualidad, pero ya hemos habilitado el número de teléfono 900 y se irán reduciendo las quejas de que no les cogen el teléfono en el centro de salud; ya hay centros que están abriéndose y los que no, están reorganizando espacios interiores con circuitos y distancias de seguridad”.

La consulta telefónica “es de cribado”, añade, “no es de atención en ningún momento, no queremos diagnosticar así, queremos que se cribe y luego el profesional una vez escuche, decida que el paciente venga al centro, o si lo único que necesita es un tratamiento se lo mande a distancia; o también puede ser que el médico vaya a visitarlo en casa”.

Además “se mezclan las vacaciones de verano, no quiero levantar expectativas [sobre la reapertura de los centros de salud], y ojalá hubiera más médicos de familia, todo esto complica la atención presencial”.