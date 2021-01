Directora médica infectada de covid al sustituir a una persona en un equipo de vacunación

Una directora médica de hospital del Servicio Extremeño de Salud ha quedado infectada del virus por haberse incrustado un día en un equipo de vacunación al que le faltaba una persona. Es el ejemplo dado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que hay muchos más ejemplos buenos que malos entre los responsables y cargos públicos en el proceso de administrar las vacunas.

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, y la presidenta del grupo parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han interpelado en un pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves al presidente de la Junta, por el proceso de vacunación, el cambio en la redacción del protocolo, y si hay personas indebidamente beneficiadas.

Vara ha respondido que ningún alto cargo de la Junta “se ha vacunado, ni se va a vacunar antes de que le toque”, y que el protocolo sigue incluyendo, aunque en diferente apartado, el criterio de que a los sanitarios y otro personal se les vacuna en función de su riesgo de exposición al virus.

Monago: “No fue para altos cargos”

Monago ha admitido que el cambio de vacunación en los protocolos no se ha hecho para poder inyectar por la puerta falsa a los altos cargos: “No ha herido dar cobertura a los altos cargos, sino a directivos y cargos de libre designación”.

Pero sostiene que alcaldes, concejales, personal de libre designación y confianza, y directivos socialistas, se han saltado el orden establecido.

Su diputado en el PP y exconsejero de Sanidad, Luis Hernández Carrón, afirmaba el miércoles sin embargo que se habían vacunado indebidamente “altos cargos” del SES.

“La demagogia puede llegar hasta donde quiera, pero no puede con las conciencias”, ha cerrado Vara el debate con Monago.

Irene de Miguel

La presidenta del grupo de diputados Unidas Podemos-IU-Extremeños-Equo, Irene de Miguel, ha reclamado a Vara, al igual que Monago, la “lista” de quienes se han vacunado indebidamente.

Mantenía sin embargo alguna duda más que él sobre el asunto, al describirlo como que “supuestamente han modificado los protocolos para vacunar a los gestores sanitarios antes que lo que están en primera línea”.

Vara ha sido más duro con ella que con Monago: “Usted desde esa atalaya privilegiada y acomodada, acomodada como política, no como persona, juzga, pero no le reconozco autoridad para juzgar a los alcaldes. Mientras usted estaba en Twitter, ellos llevaban bombonas de butano por las casas, la comida, estaban en las residencias ancianos ayudando a que los mayores comieran y acostarlos…, es indecente hablar de la gente que no cobra un duro trabajando por sus ciudadanos, y como ellos no se pueden defenderse aquí, yo voy a hacerlo”.

Los efectos de la vacuna

En este debate parlamentario del presidente con los líderes de la oposición, Monago ha sacado las afirmaciones que Vara hizo sobre los efectos secundarios de las vacunas, un error por el que el presidente de la Junta ha vuelto a pedir disculpas.

Vara afirma que el retraso en el suministro de dosis por parte de Pfizer le ha dado la razón en la “prudencia” a la hora de ponerlas, algo que “ahora nos permite tener dosis suficientes para las dos primeras semanas”, mientras que el fabricante “ha cambiado las condiciones de juego en mitad del partido”.

“No siga haciendo el ridículo”, le ha espetado Monago, para quien aquellas alegaciones a la prudencia fueron simplemente una ocurrencia, una excusa, para justificar el bajo ritmo de vacunación. “Cuando usted dijo eso no se sabía que el proveedor iba a fallar”.