Extremadura cierra Calamonte (Badajoz) ante la presencia de la variante británica y una incidencia disparada

La localidad pacense de Calamonte (6.000 habitantes), a unos cuatro kilómetros de Mérida, vuelve a cerrarse. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se ha reunido este viernes de forma extraordinaria para acordar el aislamiento perimetral durante 14 días del municipio, donde se han detectado muestras de la variante británica de la COVID-19 y la incidencia acumulada es casi 11 veces superior a la media regional.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de que esta decisión, que entra en vigor a partir de mañana, se toma después de que en los cribados que se vienen realizando en la localidad desde hace casi una semana se haya detectado que "un porcentaje muy importante" de las muestras contiene la variante británica, más contagiosa que la de Wuhan, que hasta ahora es la predominante en España. El Servicio Extremeño de Salud sospecha que algunas de las muestras positivas recogidas en los centros educativos de Calamonte pueden pertenecer a esta cepa británica, por lo que ya hay aulas en cuarentena.

La incidencia a los 14 días en este municipio pacense es de 820 casos, más del doble que la semana pasada, mientras que a los 7 días es de 450 casos. Una situación radicalmente opuesta a la media regional, donde la incidencia no ha cesado de bajar desde hace semanas. Este jueves marcaba 77 casos a los 14 días.

Además, se ha decidido que los alumnos que estudien en Calamonte pero no sean vecinos del municipio, no podrán acceder al mismo, y se ha recomendado que los trabajadores de la Junta de servicios no esenciales que residan en el mismo deberán hacerlo en la modalidad de teletrabajo.

No obstante, Sanidad no fija restricciones añadidas en cuanto a horario y aforos de los establecimientos hosteleros y comerciales, por lo que se mantienen como en el resto de la comunidad autónoma.

En esta localidad pacense, que ya tuvo que ser perimetrada, se declaró un brote el pasado mes de diciembre por el viaje de una veintena de vecinos a Turquía para realizarse implantes de pelo.