Extremadura formará a los líderes empresariales del futuro

Si hace quinientos años Extremadura era cuna de conquistadores, hoy se encuentra preparada para ser cuna de líderes empresariales. La “Deutz Business School” (DBS) de Zafra, lleva implicada desde su creación, hace cuatro años, en crear líderes a través de una formación específica, competencial e individualizada en habilidades directivas para lograr que las empresas lleguen a lo más alto a través de su capital humano.

La DBS, que nació vinculada a la fundación que la empresa alemana Deutz, dedicada al sector de la automoción, tiene en esta localidad del sur de la provincia de Badajoz, es una “escuela atípica”, según su directora, Carolina Grau.

En declaraciones a el Diario.es Extremadura, Grau ha señalado que esa atipicidad le viene por diversas cuestiones, una de ellas y, quizá la más importante, por ser la escuela que cuenta con el “mayor laboratorio industrial de España”. Se refiere a la planta que la fábrica alemana tiene a 100 metros de la sede de la escuela, donde gran parte de sus directivos son docentes, “que no imparten teoría que salga de los libros, sino de sus experiencias reales en una empresa de gran calado internacional”.

También es atípica porque “aunque es cierto que la escuela tiene que ser sostenible, afortunadamente no tengo que mirar la cuenta de resultados al tratarse de una fundación sin ánimo de lucro. A mi siempre me gusta decir que es un proyecto de responsabilidad social corporativa, que se preocupa del desarrollo de perfiles profesionales que son escasos en Extremadura por ser una zona con menos tradición industrial”.

Esta escuela de negocios no sólo da formación continua a los trabajadores de Deutz Spain sino a los de cualquier empresa que solicite programas de formación, que bien pueden ser los que se ofertan dentro de catálogo formativo o bien puede ser “formación a la carta”, e incluso, “in company”, es decir, cursos que se imparten a los trabajadores dentro de su propia empresa.

Extremadura tiene grandes proyectos empresariales en el campo de las energías, a través del hidrógeno verde, el litio y las energías renovables, o la fábrica de diamantes artificiales de Trujillo, y “necesitamos perfiles profesionales en nuestro entorno” que puedan dar respuesta a las necesidades de esas empresas.

Incubadora de líderes

Para que una empresa crezca, según Grau, necesita líderes que sean capaces de dirigir equipos de profesionales, “que sean capaces de empoderarlos y hacerlos crecer en sus respectivas competencias”.

Para ello, la escuela ha puesto en marcha un Curso de Liderazgo para Mandos Intermedios, que pretende ser una incubadora donde se gestarán futuros líderes empresariales que “nada tendrán que ver con el perfil tradicional del líder al que la sociedad está acostumbrada, el del directivo con éxito, arrogante, que marca distancia con los trabajadores de su equipo”.

Todo lo contrario “uno de los principales requisitos para ser un buen líder, es la humildad y el autoconocimiento. Sólo conociéndote a fondo podrás ser más consciente de la naturaleza humana de los miembros de tu equipo y así poder inspirar a los demás. El líder debe conocer sus puntos débiles y trabajarlos, y ser el primero en apostar por la formación permanente”.

“Ya no nos vale un liderazgo autoritario o una organización vertical porque, al final, en las organizaciones el éxito lo marcan las personas, saber gestionarlas, saber motivarlas, empoderarlas e influir de manera positiva en ellas, eso es lo que realmente diferencia las organizaciones con éxito de las que no lo tienen”.

El líder “no es un directivo que depende del trabajo de las personas que están bajo su mando”, sino que “es él el que está al servicio de sus trabajadores y no al contrario, es él el que tiene que quitarles las piedras del camino para que su equipo sea de alto rendimiento”.

Un buen líder, además, debe tener unas buenas dotes de comunicación, cercanía con su equipo, pensamiento positivo, estar muy abierto a la crítica constructiva y hacer que cada miembro de su equipo se sienta líder, que se sienta el mejor dentro de sus respectivas competencias, “todos podemos ser líderes”.

Formarse en Extremadura es posible

La DBS ha nacido para “dar a entender que los imposibles también caducan, y que ahora es posible formarse en Extremadura para poder formar parte de empresas de proyección nacional e internacional”.

Para ello, cuenta con un consejo asesor, formado por directivos de más de 20 importantes empresas del entorno de la Deutz, que les ayuda a diseñar la oferta formativa. “Son ellos los que nos ayudan a detectar dónde es necesaria la formación”. Según Grau, hay De hecho, necesidad de incidir en la formación en análisis de datos; programación, inteligencia artificial, robótica colaborativa, gestión de equipos y en competencias lingüísticas para poder competir en un mercado laboral cada vez más global“

Y, en Zafra, no sólo se forma a directivos sino también a universitarios, a través de cursos de posgrado, y a estudiantes de FP dual, que hacen prácticas en la planta y en el área de administración y finanzas, muchos de los cuales acaban trabajando para esta empresa, que lleva implantada en España desde hace 150 años.

La escuela ahora, además, está dando los pasos para convertirse en un centro de formación internacional “Deutz Academy”, que formará a los trabajadores que esta empresa alemana tiene en sus distintas plantas de Alemania, Estados Unidos y China.

Las empresas, según Grau, deben apostar por la formación permanente si quieren crecer y ser competitivas, “siempre decimos que la formación no es un gasto, es una inversión, al final todo se vuelve en un retorno económico para la empresa, nosotros en Deutz lo tenemos más que comprobado, que cada euro que invertimos en formación lo recuperamos con creces con un mayor impacto en la competitividad de la empresa a nivel mundial, si no, no invertiríamos tanto dinero como lo hacemos”.

Apuesta por la igualdad, la conciliación y la diversidad

El próximo proyecto, hacer un programa de concienciación en planes de igualdad, conciliación y diversidad para que se creen equipos concienciados sobre un nuevo modelo de sociedad más inclusivo. Entre otros, se van a trabajar aspectos sobre cómo mejorar la conciliación laboral de los trabajadores, hombres y mujeres, incidiendo especialmente en que la mujer pierda ese sentimiento de “culpa” que muchas veces tiene cuando su crecimiento profesional le impide dedicar a su familia el tiempo que desearía.