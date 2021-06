Extremadura se prepara contra el aumento de la variante delta mediante una mejor detección precoz

Extremadura diseña una secuenciación aleatoria para conocer la frecuencia de la presencia de la variante delta o india de la covid que escapa a la detección precoz por PCR "y lo hace para adelantarse de nuevo al virus".

Así lo ha manifestado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en su perfil en una red social.

"La variante delta está detrás del incremento de la incidencia en otras comunidades y países, pero en Extremadura la mayoría de los brotes activos se deben a celebraciones", como cumpleaños, bodas, comuniones y fiestas de amigos, ha señalado.

Esa variante es la responsable del gran incremento de casos en las últimas semanas en Portugal o Reino Unido, por ejemplo, donde es predominante, y se teme que lo pueda ser también en España; es más contagiosa aunque no más peligrosa.

Vacunas

La región ha administrado hasta este pasado viernes 906.889 dosis de vacunas, de modo que 570.216 personas han recibido al menos una dosis, lo que supone un 62 % de cobertura, mientras que 369.875 tienen la pauta completa, el 41 %.

Ha recordado además que la vacuna "no nos hace inmunes a infectarnos y a contagiar", sino que previene el desarrollo de la infección grave y el fallecimiento, por lo que ha pedido que "no nos confiemos y nos relajemos hasta no tener una inmunidad más completa".

Por otra parte, con motivo del fin del curso escolar, Vergeles ha felicitado a toda la comunidad educativa por su "compromiso y esfuerzo" para que la educación presencial haya sido "posible y real".

En este sentido, ha explicado que el hecho de que las clases sean presenciales influye "mucho" en las medidas de control en la población en general, de modo que con la finalización del curso escolar se produce una "flexibilización encubierta" de las medidas de contención, por que ha recomendado "mucho cuidado" porque el virus sigue presente.

Ha destacado asimismo que el sistema sanitario extremeño ha contribuido con las oposiciones de educación -cuyas pruebas comienzan este sábado- con la modificación del calendario vacunal, pero ha aclarado que "es importante la vacuna, así que cuando no interfiera, a seguir vacunándose".