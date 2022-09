Extremadura propondrá que se vacune cuanto antes a los mayores de 80 años

Extremadura propondrá a la ponencia de vacunas del Sistema Nacional de Salud que las nuevas vacunas contra el coronavirus se inoculen cuanto antes a los mayores de 80 años, según ha indicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

“Una vez aprobadas y autorizadas las vacunas bivariantes con ómicron, la postura de Extremadura es que se administre cuanto antes a los mayores de 80 años”, ha afirmado el también vicepresidente segundo.

La estrategia respecto a la cuarta dosis de la vacuna es uno de los asuntos que aborda el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tras el parón estival con los contagios en descenso y la ocupación hospitalaria más baja de los últimos meses, y con la normalidad en los colegios pero aún con mascarilla en el transporte.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, reúne a los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con un orden del día en el que consta que se abordarán, entre otras cosas, la vacunación frente a la COVID-19 y también la de la viruela del mono.

La ministra señaló mediados de septiembre como la fecha para seguir con la inoculación ya que la intención era esperar a la aprobación de las vacunas adaptadas a las nuevas variantes. Ya han obtenido el visto bueno las desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna pero la española de Hipra aún está pendiente de ser aprobada.

No podrá aprobar sin embargo la Interterritorial una de las últimas restricciones de la pandemia, la obligatoriedad del uso de mascarilla en el transporte, ya que se trata de una decisión que compete al Consejo de Ministros y no al órgano interterritorial. En la reunión sí se abordarán las nuevas pautas para el inicio de curso aprobadas ya el viernes en la Comisión de Salud Pública, por las que se eliminan las últimas restricciones en los comedores escolares que afectaban al aforo y a la limitación de mezclar distintos grupos, que suponían las únicas medidas vigentes en los centros educativos.

En este curso escolar, que empieza en la mayor parte del país entre el 8 y el 12 de septiembre, se permitirá que los grupos de convivencia estable en educación infantil, primaria y especial interactúen en cualquier situación y espacio físico, y se elimina la necesidad de mantener la distancia interpersonal para comedores.

En lugar de que la ventilación sea permanente, se aconseja ahora ventilar varias veces al día, entre clases, adecuando el tiempo a las características del aula, y la limpieza pasa a ser la habitual, de modo que ya no será necesario un refuerzo.

Así, las comunidades autónomas se preparan para un curso que será de plena normalidad salvo por algunas excepciones: en Aragón podrán seguir teletrabajando las docentes embarazadas y los centros educativos ya disponen de 50.000 mascarillas FPP2 para el personal vulnerable y el alumnado mayor de 6 años deberá llevar mascarilla en el transporte escolar.

En Canarias, el protocolo aprobado en julio sigue recogiendo la existencia de grupos de convivencia estable o burbuja y, cuando no hay grupo burbuja, se siguen manteniendo distancias de seguridad en algunos espacios, como el comedor, algo que no sucederá en la mayoría de las comunidades. No obstante, ese plan se puede revisar.

En Baleares se aconseja a los centros mantener la ventilación natural de los espacios y la utilización de los filtros HEPA que ya tienen todos los centros desde el curso pasado.

En términos generales, la situación actual permitirá que los centros educativos puedan volver a establecer sus horarios habituales de entrada y salida sin necesidad de escalonamientos o entradas diferenciadas, estará permitido el acceso de familias a espacios interiores y espacios al aire libre del centro educativo, tanto para la entrada y salida del alumnado del centro como para otras actividades.

Los primeros en probar esa normalidad serán los alumnos catalanes, que vuelven a las aulas una semana antes de lo habitual, este lunes, sin mascarillas, ni grupos burbuja, ni cuarentenas ni medidas organizativas sanitarias, tampoco en los comedores.

Al margen del nuevo curso, los consejeros abordarán con la ministra otras cuestiones como la aprobación de la distribución de Fondos a las Comunidades Autónomas para estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas por un importe de cerca de 3 millones de euros y los fondos para el Plan de Acción de Salud Mental en el año 2022 que asciende a 8 millones.

Asimismo, se aprobará la distribución de crédito a las comunidades de 6 millones para el 2022 y otros seis para el año que viene destinados a la promoción de la salud y la prevención del cáncer con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad.