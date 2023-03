El feminismo extremeño saca músculo contra la violencia machista y por la igualdad

Miles de personas se han echado este miércoles a la calle en Extremadura para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, después de las restricciones de los últimos años debido a la pandemia, y han alzado la voz contra las violencias machistas y para reclamar que las mujeres sean libres e iguales.

En la manifestación de Cáceres, la más numerosa, ya que ha reunido a unas 3.500 participantes según la Delegación del Gobierno, se ha llamado a la “unidad” del movimiento feminista, ya que ha habido una división física en la marcha y las abolicionistas de la prostitución no han secundado el manifiesto final.

“Ni un paso atrás en la lucha continua hasta la igualdad”, “Abajo el patriarcado, que va a caer”; “El feminismo es abolicionista”; “Machistas y racistas fuera de mi vista”, “No es no, lo demás es violación” y “Abascal el que no vote” son algunas de las consignas que se han escuchado en la marcha, que ha partido en dirección a la Plaza Mayor desde la Plaza de América.

A ese punto de encuentro se han unido las “Mujeres Abolicionistas de Extremadura”, posteriormente a su quedada exclusiva en la plaza de los Maestros cercana, donde se han podido ver hasta un grupo de novicias de las monjas clarisas de clausura de Cáceres. Han acudido a interesarse por las reivindicaciones, ha explicado María, natural de Kenia, antes de volver a sus clases de español.

Entre los políticos asistentes estaba la popular María Guardiola y la diputada socialista Belén Fernández, así como concejales municipales de todo signo, además de colectivos como UGT, CCOO, con su presidenta a la cabeza, Encarna Chacón, CGT, Juventudes socialistas, universitarios y personas LGTBI. Animadas por distintas batucadas, las manifestantes han alcanzado su destino en alrededor de una hora para finalizar leyendo un manifiesto.

A él no se han sumado las abolicionistas, aunque sí se han quedado a escucharlo, entre ellas Ana Manjón, quien, en declaraciones a los medios, ha expuesto que son “un bloque crítico” y “feminista radical” que pide más contundencia en las reivindicaciones y se “tome en serio” su agenda por unos gobiernos que “no están consultando las medidas, medidas contraproducentes contra las mujeres”.

“Cada vez hay más muertes, más discriminación, las feministas están silenciadas, creemos que debemos volver a la raíz, por eso somos feministas radicales, a la raíz de la lucha feminista, la de Clara Campoamor, la de Concepción Arenal, abolicionista de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres”, ha apuntado Manjón. En su opinión, el movimiento no está dividido, pues “cualquier cosa no es feminista, es un movimiento político de más de 300 años, con sus principios, no hay varios tipos de feminismo, sólo hay uno, el abolicionista”, ha sentenciado.

Por su parte, Casimira González, de la plataforma convocante de Mujeres por la Igualdad, ha defendido que es una “manifestación unitaria” con cabida para todos, pues “el feminismo es sólo uno, con sus matices, cada uno defendiendo lo que ellos quieran, pero una sola manifestación, todas juntas”. “Falta muchísimo por conseguir la igualdad, hay espacios que se va consiguiendo, pero debemos seguir”, ha concluido.

Manifestación en Mérida

Unas 1.400 personas han participado también en la manifestación de Mérida, que ha partido y finalizado en la Plaza de España, entre ellos el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y el ministro Félix Bolaños, además del delegado del Gobierno, Francisco Mendoza; y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín. También se asistido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel; y la líder de UGT, Patro Sánchez, entre otros.

La marcha, en la que han participado personas de todas las edades y en la que ha predominado el color morado, la abría la pancarta 'Mujeres feministas en lucha. Plataforma 8M Mérida' y varios metros más atrás había otra grande del movimiento abolicionista. En las pequeñas pancartas se leía 'A igual trabajo, igual salario', 'Contra el capitalismo y contra el patriarcado', 'Todas las mujeres trans son parte del feminismo', 'Ante sentencia machista lucha feminista' o 'Abajo la falocracia'.

El grito de Badajoz

La manifestación celebrada en Badajoz ha reunido a unas 1.200 personas. Encabezada por la convocante Plataforma 8-M y la pancarta “Si nosotras paramos se para el mundo”, ha partido de la avenida de Huelva y ha finalizado en el paseo de San Francisco.

Al acto se han sumado entidades como Mujeres Progresistas de Badajoz o el Colegio Oficial de Trabajo Social, mientras que responsables del PSOE han portado la pancarta “El Feminismo socialista en lucha”.

A la convocatoria han asistido la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés; las exdelegadas del Ejecutivo central en Extremadura Yolanda García Seco y Carmen Pereira, o los máximos responsables del PSOE y de Unidas Podemos en Badajoz, Ricardo Cabezas y Erika Cadenas, respectivamente. También se han dado cita la candidata de Cs a la alcaldía de la ciudad, Angela Roncero, o la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras.

En el acto han podido leerse o escucharse frases en favor de la igualdad efectiva en el ámbito laboral, en contra de la violencia machista o a favor de la abolición de la prostitución, entre otros.

En la manifestación, en la que también se han visto pancartas en contra de la discriminación a la mujer en Irán, se ha podido escuchar además una actuación de la murga Liberadora.