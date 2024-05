El fiscal del caso de Manuela Chavero añade el delito de agresión sexual por violación

El Ministerio Fiscal ha añadido a su petición inicial de prisión permanente revisable para el único acusado de la muerte de Manuela Chavero, el delito de agresión sexual por violación “con utilización de violencia de extrema gravedad” y pide otros 15 años de cárcel.

El juicio, que comenzó el pasado lunes, ha escuchado este jueves las conclusiones de las partes, en las que las de la acusaciones han expresado que con las pruebas analizadas durante la vista “queda acreditado” que Eugenio Delgado, el único juzgado por la muerte de la vecina de Monesterio, violó y asesinó a la víctima.

El fiscal ha asegurado que el acusado provocó “intencionadamente” la muerte de Manuela Chavero en aras a ocultar su acción delictiva, la agresión sexual por violación, y asesinato con alevosía y ensañamiento. Según ha expresado, el procesado “buscó aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de Manuela, para actuar con desprecio con la víctima por el hecho de ser él un hombre y ella una mujer, en un contexto de dominación machista, para golpearla en repetidas ocasiones”. Por ello, también ha añadido la agravante de género.

Según ha explicado, en el juicio se ha contado con las “pruebas suficientes” para demostrar que Eugenio Delgado cometió estos delitos y que Manuela Chavero se encontró en una situación “de indefensión absoluta” -puertas y ventanas de la vivienda donde ocurrieron los hechos cerradas-, y que la versión del accidente es “inverosímil”.

Los huesos “hablaron” y mostraron “una brutal paliza”

El fiscal ha dicho además que los huesos “hablaron” y mostraron que la víctima “había sufrido una descomunal paliza, brutalidad para aumentar intencionadamente el sufrimiento de Manuela”, explicando que “posiblemente” falleció por estrangulamiento.

Desde el Ministerio Fiscal se ha recordado que el procesado ha alegado “distintas versiones”, como explicar a agentes de la Guardia Civil que podría haber restos de semen en el cuerpo al mantener relaciones sexuales con ella, “ignorante” de que no era posible tras pasar tanto tiempo, por lo que una vez que “fue asesorado” ya no mantuvo esa versión.

En este marco, señala que el móvil de los hechos “fue sexual”, sin consentimiento, pues Manuela Chavero fue “brutalmente golpeada”, y con un perfil psicológico del acusado, según los informes, de “trastorno por sadismo sexual”, al “disfrutar sexualmente con el humillamiento de la mujer, ser machista o tener baja tolerancia al rechazo femenino”, entre otros.

La abogada de la familia: Crimen planeado

La abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha dicho que ha quedado “absolutamente demostrada la culpabilidad del acusado” en los hechos por los cuales se les acusan, los delitos de agresión sexual y asesinato, a través de un crimen “planeado”, efectuado por la noche y llevada la víctima “engañada” a la vivienda donde acontecieron los hechos.

En su opinión, el hecho de que no llamase al 112, el trastorno por “sadismo sexual” del acusado o que quemase la ropa de Manuela Chavero demuestran que la agredió sexualmente.

No condenar al procesado por agresión sexual representaría “premiarle” después de que ocultase el cuerpo durante cuatro años, ha añadido.

La letrada de la asociación Clara Campoamor, Patricia Catalina, se ha preguntado “si alguien piensa que el procesado puede ser reinsertado” dentro de unos años a tenor de los “daños irreparables” cometidos, de ahí que se pida la prisión permanente revisable.

Otro de los abogados de la acusación, Fernando Fontán, ha calificado por su parte de “cruel” e “inhumana” la actitud del procesado, tanto por los hechos como por ocultar el cuerpo durante cuatro años, de ahí que deba ser condenado “con el máximo castigo”.

El letrado de la defensa, José Antonio Carrasco, ha expresado sin embargo, que queda acreditado que Eugenio Delgado encendió las luces de su vivienda y le pidió a Manuela Chavero que le acompañara a su domicilio para devolverle una cuna que le había prestado, para negar la versión de las acusaciones en torno a las fracturas halladas. “El patrón completo de fracturas no se conoce cómo ocurrió”, ha incidido, y ha añadido que “la única prueba” para acreditar la violación es “la psicológica”, a tenor de los supuestos rasgos del procesado trasladados por un experto, pero “no están reflejados en el soporte documental”.

En este marco, no niega que Eugenio Delgado pudiera decirle a los agentes que había semen en el cuerpo de la mujer, pero estas declaraciones si no se ratifican por otros hechos o en sede judicial no pueden ser determinantes como prueba, ha dicho.

Por otra parte, y antes de la sesión de este jueves, Verónica Guerrero ha manifestado solicitará al Instituto de Medicina Legal de Badajoz (donde se encuentran los restos de Manuela Chavero) la entrega de los restos a la familia una vez se dicte la sentencia, en el objetivo de darle sepultura.