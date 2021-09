'Fuera abusadores de nuestros escenarios', el grito con el que se recibirá a Plácido Domingo en Mérida

La actuación de Plácido Domingo en Mérida estará envuelta en la polémica hasta el final. La Plataforma 8M ha convocado este sábado, coincidiendo con el concierto, un acto de protesta bajo el lema 'Fuera abusadores de nuestros escenarios' por la contratación del tenor para cantar en un escenario público y por un festival, el Stone&Music, que recibe dinero tanto de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento.

La convocatoria comenzará a las 20 horas en la puerta del Teatro Romano y se extenderá hasta la 23 horas. El inicio del concierto está previsto para las 22.15 horas.

"Que un señor que es un abusador confeso, aunque haya pedido perdón, actúe en un lugar público y financiado en parte con dinero público es totalmente contradictorio con la Ley de Igualdad de Extremadura", ha denunciado la Plataforma, que, no obstante, valora "la rapidez" con la que la Junta mostró su rechazo a este concierto cuando conoció su programación. En concreto, la Consejería de Cultura retiró la participación de la Orquesta de Extremadura, por lo que Plácido Domingo estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de España.

La Plataforma, que se define como contestataria y feminista, de la que forman parte varias asociaciones, también lamenta que poco después del anuncio de la actuación del tenor, el Ayuntamiento de Mérida, también gobernado por el PSOE, informara "a bombo y platillo que da 600.000 euros a este festival para los próximos cuatro años". Y es que este colectivo recuerda que la organización cuenta con un antecedente similar cuando en 2019 programó al puertorriqueño Annuel AA con sus letras "sexistas e indecentes". El rapero fue condenado en 2017 a 30 meses de prisión por tenencia ilícita de armas.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, valoró en ese momento la "libertad de expresión" y el pasado agosto, cuando renovó el contrato de patrocinio con el festival , defendió su impacto económico.

La Junta de Extremadura ha coincidido con este argumento cuando esta semana ha tenido que responder en la Asamblea sobre esto asunto. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, subrayó en su comparecencia que el contrato del Gobierno autonómico es con el Stone&Music "por su marca y proyección", pero no tiene nada que ver con la contratación de los artistas. Unas explicaciones que no fueron suficientes para Unidas por Extremadura, que pidió que no se diera apoyo público a personas que han reconocido este tipo de comportamientos y que en los contratos de patrocinios se introduzcan cláusulas sobre los artistas que se programan.