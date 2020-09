Mérida pide extremar las medidas de seguridad e higiénico sanitarias

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tras el anuncio de las medidas que se van a llevar a cabo en la ciudad de Badajoz, ha pedido que se "extremen las medidas de seguridad e higiénico sanitarias por el avance de la segunda ola de la COVID19 en nuestra región". La situación está controlada, pero cualquier relajación nos puede llevar a tomar medidas más restrictivas en la ciudad, ha explicado.

El alcalde emeritense ha pedido que eviten las grandes reuniones, «debemos ser conscientes que la situación se está complicando en nuestra Comunidad Autónoma y está en nuestras manos que no lleguemos a puntos más restrictivos». La administración regional no prevé ninguna medida más restrictiva para la capital autonómica «pero las decisiones pueden cambiar si no colaboramos entre todos», ha asegurado Rodríguez Osuna.

El Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con la Policía Local, seguirá manteniendo, como en los últimos meses, los controles de aforos en eventos y establecimientos de hostelería.

Según informa Salud Pública al Ayuntamiento de Mérida, los brotes y positivos en la ciudad tienen, hasta el momento, una trazabilidad conocida y controlada «pero si nos relajamos podemos volver al principio con el consecuente desgaste humano y económico que esto supondría», ha apuntado Rodríguez Osuna.