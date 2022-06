El parque acuático de Casar de Cáceres tendrá que esperar al emitir la Junta un infome ambiental negativo

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha emitido un informe de impacto ambiental negativo del proyecto del parque acuático de Casar de Cáceres, ya que podría afectar “al sistema hidrológico y calidad de las aguas, así como al patrimonio arqueológico, y las medidas correctoras previstas ”no son una garantía suficiente“.

La resolución sobre la evaluación ambiental simplificada del proyecto, de fecha 10 de junio de 2022, ha sido publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Promovido por Costa Water Park y Costa Jump, el parque acuático sería uno de los más grandes y modernos de Europa, generaría 100 puestos de trabajo fijos y supondría una inversión privada de 24 millones de euros, según anunciaron.

La Dirección General de Sostenibilidad ha resuelto que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria, ya que se trata de “una actividad que podría afectar negativamente al sistema hidrológico y calidad de las aguas, así como al patrimonio arqueológico”.

“Dicho proyecto, previsiblemente, causará efectos significativos sobre el medio ambiente y las medidas previstas por el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación”, ha argumentado.

Según indica la resolución, el proyecto carece del nivel de detalle y claridad suficiente para que la Confederación Hidrográfica del Tajo pueda emitir un informe sobre los recursos hídricos.

Así, señala que no se incluyen planos que aclaren el abastecimiento de las instalaciones, no se cuantifica el volumen de recursos hídricos que precisará anualmente y no se ofrece ningún dato sobre las piscinas de gran capacidad.

“Se entiende también que las pérdidas en el sistema serán de gran volumen tanto por la evaporación como por el funcionamiento de las atracciones, el riego de zonas verdes y el funcionamiento de ducha y aseos”, indica la resolución, que recoge que no se aclara el origen de las aguas ni hay información relativa a los vertidos.

La resolución subraya que “una de las principales afecciones del proyecto será las derivadas de la ocupación espacial, que conllevará la urbanización de una superficie de 98.377,75 m2”.

“Dentro de esta superficie se va a producir la transformación mediante la urbanización y desarrollo del proyecto objeto de estudio, por lo que se producirá la pérdida de prácticamente la totalidad de la superficie de suelo afectada por el proyecto sin tener en cuenta la superficie ocupada por los servicios necesarios para dotar al área de abastecimiento de agua, saneamiento, accesos, etc., aspectos que no han sido cuantificados en el proyecto”.

Según la resolución, “la transformación del suelo conllevará un incremento de la huella de carbono, dado que no se ha determinado el modo en el que se gestionarán los residuos y especialmente el agua”.

En cuanto al paisaje, indica que los terrenos afectados por el proyecto se encuentran a apenas un kilómetro del núcleo urbano de Casar de Cáceres.

“No se ha aportado información sobre las alturas de los elementos que componen el proyecto, sobre todos aquellos elementos singulares como atracciones, toboganes etc. que requieran alturas elevadas, por lo que no se puede determinar con suficiente rigor el impacto paisajístico que generará el proyecto”.

Además, la resolución asegura que el proyecto “excluye toda la valoración de los efectos de la construcción del proyecto en el patrimonio cultural, a pesar de que se van a producir movimientos de tierra en el proceso de construcción”, por lo que no se puede determinar el impacto causado por el proyecto en este apartado.