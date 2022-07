Primeros viajeros del nuevo tren de Extremadura: “Solo esperamos llegar a Madrid”

Extremadura aún no dispone del tren de alta velocidad que lleva esperando más de dos décadas, pero después de años aguantando retrasos, averías e incomodidades que se han convertido en meme y en chiste fácil para media España, por fin han entrado en servicio dos nuevos trenes que conectan Badajoz con Madrid en menos tiempo y con mayor seguridad y fiabilidad.

Al menos eso es lo que dice Renfe y también los primeros pasajeros del primer viaje comercial de Alvia S–730, que ha reducido en minutos el tiempo entre la capital pacense y la estación de Atocha y alrededor de media hora el trayecto desde Cáceres, aunque llegó a su destino con 14 minutos de retraso porque en el tramo entre Badajoz y Mérida ha usado el vía antigua por error y eso le ha hecho arrastrar una demora que no ha podido recuperar.

La expectación y las ganas de probar el tren han sido evidentes. La media de ocupación del tren diario de las 7:25 horas (Badajoz) es del 60% y en el estreno del servicio la ocupación ha rozado el lleno completo a su llegada a Madrid. De hecho, según Renfe, más de 15.000 viajeros ya han adquirido billetes para la nueva oferta de servicios.

Una de ellas ha sido Eva, que se ha desplazado hasta la capital junto a su amiga Montevirgen y un solo deseo: “Que funcione y lleguemos a tiempo”. No es de extrañar esta petición si hasta la semana pasada aún había incidencias en el tren extremeño, como los vagones que se quedaron sin aire acondicionado en plena ola de calor. A pesar de ello, Eva ha destacado que el Alvia “se ve mucho mejor”: hay bar, televisores, entradas para auriculares, servicio de vagón y wifi, aunque en esta ocasión no funcionaba correctamente.

El estreno comercial de esta línea también ha sido el de Agus, Luis y Adrián, que han cogido el tren en Mérida pero su destino es Alemania. “No hemos montado nunca pero sabemos que ya era hora que la situación mejorase”, han reivindicado.

En todas las estaciones del trayecto extremeño –en territorio de Castilla-La Mancha no hay plataforma de alta velocidad– han sido numerosas las personas que se han subido al Alvia. También en la estación de Monfragüe, donde se ven obligados a viajar los vecinos de Plasencia si quieren hacer uso de este tren porque no entra en la ciudad. Quizás por ello solo una persona de la capital del Jerte, que ha llegado en el autobús habilitado por la Junta de Extremadura, se ha unido al viaje hasta Madrid. Allí también lo han hecho Laura y Natalia, que junto a siete amigos de Coria (Cáceres) con bolsas y sombrillas de playa se han bajado en Atocha para coger otro tren hasta Alicante y con el único deseo de “poder llegar a Madrid sin sustos. Ya era hora que tuviéramos un tren algo más nuevo y que funcionara”.

La máquina no ha sido la única novedad. Los trenes han hecho uso de una plataforma nueva que permite atender pasajeros y mercancías, y sobre la que los Alvia alcanzan hasta los 180 kilómetros por ahora, como ha sucedido en varios tramos por Extremadura. No obstante, la velocidad comercial –la media a la que va un tren entre un origen y un destino– ha sido notablemente menor. El Gobierno ha invertido 1.700 millones de euros pero el tren no es un AVE. La alta velocidad llegará, si se cumplen las promesas políticas y las previsiones, a mediados del año que viene cuando se electrifique la vía. Y para llegar en alta velocidad hasta Madrid los extremeños tendrán que esperar aún más porque el trazado entre Oropesa (Toledo) y Madrid se encuentra en fase de exposición pública de su estudio informativo.

Por eso, la puesta en marcha del nuevo servicio es solo un avance para atender la demanda histórica de la comunidad. “Es la primera fase del tercer tramo de los siete que hay entre Lisboa y Madrid”, recuerda Antonio García Salas, coordinador del lobby Corredor del Sudoeste Ibérico, que ha viajado en el tren para auditar el servicio, que califica de “esperanzador, a pesar de las mejoras que hay que incluir, pero sin duda es una nueva etapa”, No obstante, García Salas cree que lo realmente importante es conectar las capitales ibéricas a través de Badajoz “y para eso no hace falta la nueva infraestructura y ahí es cuándo podremos demostrar su demanda”.

Pero los trenes mejorados no serán todos lo que unan Extremadura y Madrid. Aún circularán los Media Distancia y los Regionales que tan mala fama, aunque merecida, han dado al tren extremeño.