Recortar horarios de hostelería no vale para nada en esta nueva ola, opina Vara

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, afirma que "gran parte de las decisiones" tomadas en 2021 en relación a la pandemia de la covid-19 se han adoptado en "un equilibrio entre la salud y la economía", porque se ha demostrado que "esto no se arregla abriendo o cerrando".

"Si yo tuviera la más mínima duda de que realmente el problema se resuelve porque no haya cierre en Nochevieja a las dos sino a las diez de la noche, lo hacía, pero eso no vale para nada, porque los contagios se están produciendo en todas partes", ha remarcado en rueda de prensa de balance del año 2021 marcado por la pandemia, en la que ha recordado a los "1.975" fallecidos por coronavirus.

En su discurso, Vara ha señalado que con la variante ómicron "ya no podemos decir que haya brotes, hay un brote que es todo" y entiende que mientras tengamos "unas cifras razonables y asumibles" de hospitalización y de UCI, de acuerdo a los parámetros del semáforo covid, hay que "intentar ser capaces de asegurarnos que salud y economía pueden convivir".

Porque, ha incidido, "si se lastra la salud de la economía, se acaba produciendo un enorme daño probablemente a las partes más sensibles y vulnerables de la propia sociedad".

Hay gente que piensa que "les estamos amargando la vida porque no les dejamos hacer nada" y otros que piensan que deberíamos hacer más, ha reflexionado Vara, según el cual "la realidad es que en fin de año va a haber mucha menos actividad que si hubiera restricciones porque se ha producido la gran restricción", que es la responsabilidad que "uno se autoimpone".

Además, considera que se está apoderando de la opinión pública la idea de que están "empezando a cambiar cosas", lo que puede obedecer "al cansancio" o "al mejor conocimiento de ómicron, de que es mucho más contagioso pero menos agresivo en cuanto a clínica".

Numerosos científicos ya están hablando de "la posibilidad de que esta variante se instale entre nosotros" y de que podamos "estar ante el principio del fin", que -ha precisado- "el fin no es la desaparición", pues "la gripe nunca desapareció" y ha habido "años de 35.000 ingresos y de 3.000 camas de UCI ocupadas por la gripe", de modo que hay que "transitar" a un escenario de "más normalidad".

Al mismo tiempo, ha abogado por "recuperar espacios de empatía entre gobernantes y gobernados", pues en este tiempo de pandemia, para la que no había "manual de instrucciones", se han tomado miles de decisiones con sus "aciertos y errores", por los que ha pedido "perdón", y entiende que puedan "desconcertar los cambios de opiniones" pero se trata de un proceso "dinámico".

"La situación de hoy es completamente diferente a la de hace un año en lo cuantitativo y en lo cualitativo", con lo que, a su juicio, "no podemos tratar las cosas de la misma manera siendo absolutamente diferentes".

En su intervención, ha mencionado algunos datos como las 1.768.900 pruebas de diagnóstico en Extremadura, casi dos pruebas por ciudadano, con "1.118.561 PCR y 650.419 test de antígenos" realizados desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), a las que habría que sumar las pruebas facilitadas desde las farmacias.

Y ha celebrado las altas cifras de vacunación en la región: 2.057.000 vacunas administradas en un año, 929.773 personas vacunadas con la pauta completa y 329.078 con la tercera dosis, casi un tercio de la población extremeña.

La clave de que haya tantos miles de contagios y tan poca gente ingresada es la vacunación, ha resaltado Vara, para señalar después que el 93,3 % de los mayores de 12 años y el 35,4 % de los menores de esa edad están vacunados en Extremadura, por encima de la media nacional.

Por tanto, ha apostillado, la mayor recomendación es la vacuna y la mejor restricción acabar con la no vacuna, limitarla hasta donde se pueda por la vía "del convencimiento", algo que se debe hacer en todo el mundo, incluidos los países menos desarrollados porque: "o nos vacunamos todos o el virus no se va a engañar tan fácilmente porque llegará a sitios donde no tiene ninguna barrera de protección y porque esa gente tiene los mismos derechos que nosotros".

Finalmente, se ha mostrado "orgulloso" de la sociedad extremeña, de todos los profesionales sanitarios y especialmente del "extraordinario trabajo" de la Atención Primaria en los últimos meses.

En este punto, ha declarado que lo ocurrido recientemente en el Centro de Salud de la Mejostilla, cuando algunos trabajadores fueron increpados por usuarios, "no debe volver a producirse porque la base fundamental de la convivencia es el respeto".

Para Vara, es "intolerable" y por eso ha pedido a la delegada del Gobierno, Yolanda García, que "cuando ocurran estas cosas y esté presente la policía tome nota de quienes insultan porque nadie puede esconderse detrás de la libertad de expresión para insultar a una persona que lleva doce horas dejándose el pellejo".

El jefe del Ejecutivo extremeño puede llegar a entender "la indignación en momentos de nerviosismo" pero eso "no es excusa para insultar en ningún caso".