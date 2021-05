La segunda dosis con Pfizer aumenta hasta 159 veces los anticuerpos según Vergeles

Sustituir la segunda dosis de Astra por otra de PfizerBiontech aumenta las defensas contra la covid hasta 159 veces, ha defendido de nuevo el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que continúa dando datos a favor que hasta ahora no se han dado, o no se han puesto tan de relieve.

Afirma que es una decisión de la Junta, y de España, por razones científicas "y no políticas".

Eso al comienzo de una semana en la que van a ser llamados de forma pública y masiva 32.220 trabajadores esenciales, menores de 60 años, a los que se puso una primera dosis de Astra.

El consejero afirma que las autoridades europeas "recomiendan la segunda dosis de la la vacuna de Pfizer a estas personas", una decisión que en el caso de España ha sido ratificada por un estudio a mayores realizado por el Instituto de Salud Carlos III y a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, "en un ejercicio de responsabilidad muy importante", para garantizar la seguridad y la eficacia en este proceso de combinar distintos sueros en la inmunización contra la covid.

Los resultados preliminares de este estudio, seguido además por un comité de expertos independientes, han puesto de relieve, según ha destacado Vergeles, que la vacunación en segunda dosis con Pfizer es segura, ya que "tiene más efectos adversos leves, pero no hay ningún riesgo de efectos graves", además de que "incrementa los anticuerpos en el organismo de la persona vacunada entre 123 y 159 veces más que cuando se han vacunado con AstraZeneca".

Todos convocados, y se les llamará

La Junta de Extremadura hará durante esta semana llamamientos masivos a las 32.220 personas menores de 60 años que fueron "primovacunados" con AstraZeneca en la comunidad autónoma para que acudan a ponerse la segunda dosis con Pfizer, tal y como han decidido tanto la Ponencia de Vacunas como la Comisión de Salud Pública.

En una rueda de prensa preguntado sobre este asunto, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho este anuncio y ha explicado nuevamente esta decisión que responde a "evidencias científicas" y "no políticas", ha insistido, tras reconocer que ha podido existir "algún problema en la comunicación" al al respecto.

Vergeles ha indicado que, una vez que se realicen estas vacunaciones masivas con Pfizer a los menores de 60 años que recibieron el primer pinchazo con AstraZeneca hace entre 12 y 16 semanas, se contactará telefónicamente con las personas de este colectivo que hayan faltado a la segunda vacunación para "rescatarles" en este proceso mediante información y resolución de dudas.

Asimismo, según el consejero, el estudio del Carlos III ha podido demostrar que la vacunación con el suero de la farmacéutica americana en segunda dosis "es siete veces más efectiva en anticuerpos neutralizantes" que si se administra la segunda dosis con el preparado de la firma británica.

A todas estas "evidencias sólidas" se une, tal y como ha recalcado el consejero, que aún no se tiene claro, porque "no hay estudios que así lo indiquen", que la segunda dosis con AstraZeneca para los menores de 60 años "pueda incrementar o no el riesgo de efectos trombóticos raros".

"Por lo tanto, yo apelo a seguir confiando en la ciencia", ha defendido José María Vergeles, "porque la ciencia es la que nos ha traído hasta aquí y la que nos ha permitido bajar en diez puntos las tasas de letalidad y que en estos momentos los cuadros graves sean mucho menores que antes de la vacunación" contra la covid-19.

"Lo único que le pido a esa población, que yo sé que la hemos sometido a una serie de informaciones que les han podido generar determinado desconcierto, por favor es que confíen en la ciencia", ha reiterado.

Además, ha hecho hincapié en que todos los ciudadanos españoles, para las dosis de recuerdo que pondrán necesitar en el año 22 y 23, lo más probable es que no reciban la misma marca de vacunas que se han puesto este año, ya que "la condición heteróloga de las vacunas va a ser una realidad más tarde o más temprano".

Vergeles ha recordado, asimismo, que ya se sabe que el preparado de AstraZeneca "no es capaz de cubrir determinadas cepas", algo "en lo que parece que Pfizer tiene más capacidad de neutralizar esas variantes", lo que supone una ventaja más, a su juicio, para recibir el preparado de la compañía americana en segunda dosis.

Por ello, ha insistido en que no ve ningún motivo para que los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años "se vacunen con otra cosa que no sea con Pfizer".

Tras recordar que si alguien no quiere hacerlo tendrá que firmar un consentimiento informado para repetir con AstraZeneca , José María Vergeles ha aclarado que esa singularidad responderá en todo caso a cuestiones psicológicas, si para alguien, ha aclarado, esto supone "un drama", porque "en definitiva no hay ninguna excepcionalidad marcada en la ficha técnica para que no se pueda administrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer".

"Yo entiendo que esto puede generar rechazo -ha insistido- pero también tenemos que tener claro que es la primera enfermedad para la que se consigue una vacuna en tan poco tiempo y eso tiene un peaje, que tenemos que ir conociendo el estado de la ciencia conforme se va incorporando a la evidencia científica y eso significa que no será la última vez que tengamos que modificar la estrategia de vacunación en relación a la evidencia científica que vaya surgiendo y que nos haga que la vacunación sea más segura y más eficaz".